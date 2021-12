Barbara D’Urso rassicura i suoi fan: “Non ho il Covid, torno in tv a gennaio con il cuore” Barbara D’Urso rassicura i suoi fan che le hanno chiesto se avesse contratto il Covid, dal momento che in questi giorni non è in onda con Pomeriggio 5. La conduttrice ha ribadito di stare bene e di essere semplicemente in vacanza.

A cura di Ilaria Costabile

Barbara D'Urso è tornata a parlare sui social per rassicurare i suoi fan in merito al suo stato di salute. La conduttrice, infatti, è stata contattata in questi giorni dai fan preoccupati per la sua assenza in televisione e convinti che avesse contratto il Covid. Fortunatamente, però, la padrona di casa di Pomeriggio Cinque sta bene e ha voluto specificarlo affinché non ci fossero fraintendimenti.

Il chiarimento di Barbara D'Urso

Un'assenza dovuta semplicemente al consueto stop che interessa alcuni programmi Mediaset prima delle vacanze natalizie, nulla a che vedere con il Covid-19 come molti spettatori avevano ipotizzato, ragion per cui Barbara D'Urso ha voluto mettere in chiaro la questione. Con alcune story pubblicate sul suo profilo Instagram, infatti, la presentatrice ha ribadito di stare bene e di prepararsi a trascorrere questi giorni lontano dalla tv insieme ai suoi cari:

In tantissimi mi state scrivendo sui social, avete paura che io abbia il covid. Non ho il covid, sto benissimo, zero, tutti i tamponi sono negativi, sono piena di vaccini, non ho tosse, non ho febbre, sto una favola. Tutti mi chiedete perché non sono in televisione. Perché da 14 anni Pomeriggio Cinque, a un certo punto, va in vacanza. Va in vacanza e anche io vado in vacanza. Io non ne parlo mai, perché sono molto riservata, ma ho una famiglia; ho dei fratelli, una seconda mamma, due figli, e quindi da 14 anni queste vacanze di Natale sono giustamente sacre. Quest’anno Mediaset ha scelto di tenervi informati anche durante il periodo natalizio, come fa con Mattino cinque News, così c’è Pomeriggio Cinque News con una bravissima giornalista che vi tiene informati finché poi non arrivo io come sempre a gennaio col cuore. Sto bene, sto benissimo e adesso parto e vado dalle mie creature. Buon Natale.

Cosa c'è al posto di Pomeriggio 5

Al posto di Barbara D'Urso, infatti, c'è la giornalista Simona Branchetti che conduce uno spazio interamente dedicato all'informazione, già conduttrice di Morning News su Canale 5, che aveva avuto un ottimo riscontro in termini di ascolti. Pomeriggio 5 News è un contenitore che, quindi, è completamente dedicato all'informazione e all'attualità e che perderà quella connotazione legata al gossip e all'intrattenimento.