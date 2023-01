Bar Stella distillato, il ritorno con tre puntate speciali dal 10 gennaio Torna con tre puntate speciali il non show di seconda serata condotto da Stefano De Martino. Martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio appuntamento con il meglio di questa edizione.

A cura di Andrea Parrella

A meno di una settimana di distanza dall'ultima puntata del 5 gennaio, torna su Rai2 Bar Stella, lo show di seconda serata condotto da Stefano De Martino, riproposto dalla rete in tre puntate speciali che saranno una raccolta dei momenti migliori di questa seconda edizione. Il programma di seconda serata più visto dall’inizio della stagione televisiva farà quindi ancora compagnia al pubblico martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio, tre appuntamenti speciali dal titolo “Bar Stella Distillato”.

Bar Stella distillato, le migliori pillole della stagione

Nel meglio di Bar Stella in onda in seconda serata ci saranno tutti i personaggi dell'universo ideato da De Martino insieme a Riccardo Cassini. Dal Barista Luciano, con i suoi immancabili giochi telefonici e le sue performances stralunate, all’avvocato D’Afflitto sempre in corsa per la carica di sindaco di Pollena Trocchia, passando per i Contenuti Zero, corpo di ballo statico del Bar, sempre generoso nel donare momenti surreali e inaspettati, la prof sapiosessuale Marta e i suoi divertimenti intellettuali e ancora Ambrosia, led analogico che comanda a bacchetta gli applausi; la signorina buonasera Nathalie Guetta e la Mezzaluna che dalla sua posizione predominante lancia rime dal cielo per presentare i cantanti che si esibiscono live con la formidabile Disperata Erotica Band del Maestro Pino Perris.

Dopo Bar Stella, De Martino torna con STEP

Per Bat Stella si è chiusa dunque la seconda stagione, dopo il debutto a inizio 2022 in una formula differente, con un appuntamento a settimana. Dopo questi tre appuntamenti, il pubblico di Rai2 non dovrà attendere molto per rivedere Stefano De Martino, che dal 12 gennaio registrerà le nuove puntate di Stasera Tutto è possibile, show di prima serata che tornerà in onda dopo la settimana sanremese, a seguito del successo di ascolti ottenuto lo scorso autunno.