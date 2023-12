Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela ospiti e anticipazioni della finale La finale di Ballando con le Stelle è alle porte e Milly Carlucci ha anticipato chi ci sarà nell’ultima puntata. Ospiti speciali saranno Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Alessandro Siani. Non mancheranno, però, incredibili sorprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Milly Carlucci è pronta per la finale di Ballando con le stelle, in onda sabato 23 dicembre su Rai1. La conduttrice ha svelato alcuni dettagli dell'ultima puntata chiacchierando nei programmi televisivi del pomeriggio e svelando chi presenzierà sulla pista da ballo, anche se non in veste di ballerino per una notte.

Alberto Angela, Cristiana Capotondi e Alessandro Siani ospiti

La conduttrice, quindi, in collegamento con il programma La Volta Buona, ha rivelato che presenzieranno in prima serata volti amatissimi dal pubblico televisivo, in primis Alberto Angela, che accompagnerà il pubblico nella notte di Natale con l'imperdibile appuntamento di "Stanotte a Parigi" su Rai1. Carlucci, quindi, svela qualche dettaglio sulla serata conclusiva del suo show:

Dovete aspettarvi tante cose belle e delle situazioni mai viste. Poi ci saranno tante sorprese, ospiti e nuovi ruoli. In questa ultima puntata arriveranno Alberto Angela e poi inaugurano la novità di non ballerini per una notte Alessandro Siani e Cristiana Capotondi. Insomma, sarà una serata speciale. Vedrete cosa succederà in puntata, perché è una cosa nuovissima. Una piccola sorpresa per tutti voi. Poi tutti insieme festeggeremo il Natale. Intanto sbizzarritevi nelle previsioni di vittoria. Chi più ne ha, più ne metta. Chi lo sa chi trionferà. Tra i sette finalisti ricordo che c’è anche Rosanna Lambertucci, che è tornata in gara con un meno 20. Il suo ritorno aveva un prezzo.

Nella finale non ci sarà il tesoretto

Non poteva mancare, poi, una tappa da Alberto Matano a La Vita in Diretta che, ovviamente, sarà presente nella finale di Ballando pur non dovendo assegnare il tesoretto, come spiega proprio Milly Carlucci:

Oltre alla nostra emozionante finale con il nostro amato cast, avremo delle belle sorprese. Ci saranno i primi non ballerini per una notte. Di cosa si tratta? La loro sfida sarà quella di riuscire a resistere alla tentazione di ballare. Ce la faranno? Visto che non devono accumulare il tesoretto che non c’è. Però ci sarai anche tu Alberto, anche se non dovrai dare il tesoretto. Ma con la tua saggezza darai le opinioni su quello che vedrai in pista