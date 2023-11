Ballando con le stelle, Mammucari: “Caprarica un tronco e gli avete dato dieci, che giuria fantastica” Durante la puntata di Ballando con le stelle 2023, non mancano i momenti esilaranti, come quello che ha visto protagonisti Teo Mammucari e Antonio Caprarica. Il conduttore romano, infatti, non ha esitato a commentare scherzosamente la performance del giornalista.

A cura di Ilaria Costabile

A Ballando con le stelle non mancano i momenti esilaranti, come quello verificatosi durante la puntata di sabato 4 novembre 2023. Dopo l'esibizione di Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, attori protagonisti di Blanca 2, che sono stati ospitati da Milly Carlucci come ballerini per una notte, si torna in sala delle stelle per chiamare la prossima coppia in gara, ed è in quell'istante che Teo Mammucari ne approfitta per prendere parola e fare una delle sue pungenti battute che, stavolta, ha come bersaglio Antonio Caprarica.

La battuta di Teo Mammucari su Caprarica e la giuria

Il tempo di inquadrare la sala in cui tutti i vip aspettano di potersi esibire, che Teo Mammucari una volta inquadrato interviene per commentare i voti che la giuria ha dato ai balli di Simona Ventura e Antonio Caprarica, manifestando seppur in maniera simpatica un po' di disaccordo nei confronti delle votazioni. Il conduttore romano, quindi, esordisce dicendo:

Milly, volevamo fare i complimenti al 10 di Caprarica e al 5 a di Simona Ventura: una giuria fantastica! Non ho visto Caprarica, ho visto un tronco bruciare e gli hanno dato 10. Loro non lo dicono perché fanno i buoni, un tronco bruciato che parla inglese.

Il giornalista prova ad intervenire e dice: "Comunque la questione del voto prescinde sempre da quello che succede al momento", nemmeno il tempo di fargli concludere la frase che Mammucari incalza: "Caprarica, ma mentre ballavi ti hanno offeso tutti". Caprarica prova a spiegare che, invece, da quando è iniziata la sua avventura a Ballando con le stelle i progressi ci sono stati e se i giudici li hanno riconosciuti è grazie all'impegno dimostrato anche dalla sua insegnante e quindi, prima che la questione fosse liquidata da Milly Carlucci, prova a puntualizzare:

