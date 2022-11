Ballando con le stelle, Giampiero Mughini e Veera Kinnunen eliminati: la classifica della 5° puntata Giampiero Mughini e Veera Kinnunen sono gli eliminati della quinta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato 5 novembre: primi Rosanna Banfi e Simone Casula che hanno conquistato i giudici e totalizzato 74 punti.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, nella quinta puntata di Ballando con le stelle, la coppia composta da Giampiero Mughini e Veera Kinnunen è stata eliminata dal gioco essendosi classificata ultima, con 15 punti. In vetta invece Rosanna Banfi e Simone Casula con 74 punti. Lo show condotto da Milly Carlucci ieri sera ha visto la partecipazione di Wanda Nara, presente in studio in qualità di ballerina per una notte: l'ormai ex compagna di Mauro Icardi ha ricevuto anche l'invito a partecipare nella prossima edizione.

Chi è il concorrente eliminato della puntata del 5 novembre

La puntata di ieri sera ha visto l'eliminazione di Giampiero Mughini e Veera Kinnunen, costretti ad abbandonare il gioco dopo essersi posizionati ultimi nella classifica finale con 15 punti totali. L'esibizione de giornalista con la sua ballerina sulle note di Cyrano, ha portato come al solito ad un botta e risposta con i giurati, in particolare con Fabio Canino al quale ha risposto in malo modo dopo aver frainteso alcune sue parole.

La classifica della 5° puntata

Dopo tutte le esibizioni e dopo il voto della giuria popolare e il tesoretto di Alberto Matano che ha premiato la coppia formata da Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, è stata annunciata la classifica finale della quinta puntata di Ballando con le stelle: