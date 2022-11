Ballando con le Stelle, Mughini fraintende e si infuria con Canino: “Questo lo dici a tua sorella” L’esibizione di Mughini porta al solito botta e risposta con i giurati. Uno in particolare, quello con Canino, porta a un grande fraintendimento per il quale il concorrente risponde in malo modo.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le Stelle 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sabato sera di Ballando con le Stelle viene segnato ancora una volta da Giampiero Mughini, che con la sua presenza riesce, evidentemente, a confermare le ragioni per le quali Milly Carlucci lo ha invitato a far parte del cast di questa edizione. Dopo le polemiche della scorsa settimana con Carolyn Smith, alla quale aveva detto di non poter essere giudicato come ballerino perché la sua intenzione, una volta uscito dal programma, non era certo quella di aprire una scuola da ballo, questa volta il battibecco ha visto come suoi antagonisti prima Fabio Canino e poi Selvaggia Lucarelli.

Il primo per ragioni del tutto indipendenti dalla sua volontà. Dopo la sua esibizione sulle note di Cyrano, Canino gli ha infatti chiesto del suo abbigliamento, evidenziando il suo maglione maculato: "Hai questo maglione da ministro del Turismo", riferendosi agli outftit notoriamente poco sobri della nuova responsabile del dicastero in questione Daniela Santanchè. "Non sai di cosa parli, Ministro del Turismo lo dici a tua sorella", ha risposto duramente Mughini, non cogliendo il riferimento. "Non hai capito la battuta", ha detto Canino, "Evidentemente era troppo alta", ha risposto sarcasticamente Mughini. "Volevo sapere perché non metti costumi", ha precisato quindi il giudice. "Perché io non sono un attore, sono Mughini, quindi mi vesto da Mughini". Canino ha quindi chiosato: "Mi spiace farti un complimento dopo quello che hai detto, ma stasera ti ho visto ballare".

Quindi è intervenuta Lucarelli, della quale nella clip di anteprima Mughini aveva detto: "È la regina dei social, luogo di quelli che tutti i giorni emettono giudizi sull'universo mondo. Per me è tutto molto strano". La giudice ha detto: "Ho sentito più critiche a Cassini, Barale e Biagiarelli, che a Giampiero Mughini. C'è un problema in questa giuria. Qui pare di aver assistito a una performance eccezionale, ci accontentiamo di tanto così, perché fino ad oggi non avevi fatto nulla. Ho sentito dire da te che ti vergognerei ad essere qui con delle palette in mano". Mughini ha prontamente risposto:

Sì, perché penso che una paletta sia una cosa miserrima rispetto alla valutazione di una persona nel suo complesso. Mi sottopongo educatamente, ma un po' mi ci pulisco anche le scarpe.

Chiude Lucarelli: "Io avrei voluto che tu giocassi un po' sui tuoi limiti, la verità è che un po' ci giochi ma poi basta una battuta sul maglione ed esce fuori il peggio di te, la persona meno autoironica vista passare su questa pista". "Su questo ti sbagli, io sono siciliano, noi siamo intessuti di autoironia, evidentemente non conosci la letteratura siciliana e questo è un peccato", la risposta.