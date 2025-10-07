Ballando con le stelle cambia orario, la puntata di sabato in onda dopo la partita Estonia-Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La terza puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 11 ottobre, andrà in onda decisamente più tardi del previsto. Lo show danzante di Rai1, infatti, dovrà fare i conti con la partita tra Estonia-Italia, che si gioca nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Con una partenza del programma posticipata di oltre un'ora, slitterà anche la chiusura dello stesso che, quindi, supererà di gran lunga gli orari dei precedenti appuntamenti.

La puntata in onda dopo Italia-Estonia

La partita in questione si concluderà intorno alle 22:45, quando i commenti post match verranno affidati a Rai2, in una staffetta serrata che vede Ballando con le stelle inserirsi praticamente dopo il fischio finale. La Rai è intenzionata a fare una concorrenza più che serrata a Mediaset, dove invece andrà in onda Tu si que vales. Lo slittamento dell'orario era stato annunciato anche da Milly Carlucci, che commentando i risultati più che soddisfacenti della scorsa puntata, ha dichiarato:

Grazie del supporto eccezionale che, bontà vostra, state tributando a Ballando con le Stelle. Una settimana veramente impegnativa perché dovremo fare un lavoro di grande sintesi anche sul programma. Come sapete infatti sabato partiremo subito dopo la partita di calcio. Per non finire nel cuore della notte faremo una puntata possibilmente più corta ma succosissima perché sono nate tante storie, tanti temi interessanti di cui parlare e balli pazzeschi da mostrarvi.

La conduttrice ha quindi rassicurato sulla durata dello show che, a quanto pare, dovrebbe procedere a ritmi più serrati del solito. Scelta che, anche per i ballerini, non può che essere una buona notizia, dal momento che esibirsi troppo tardi non gioverebbe nemmeno alle loro performance.

Ballando con le stelle partenza posticipata, quale fu il precedente

Una situazione di questo tipo si era già verificata lo scorso anno, quando Sinner giocava a Shangai e il match fu trasmesso in diretta su Rai1. In quell'occasione, però, lo show di Milly Carlucci iniziò addirittura dopo i commenti tecnici post partita del campione di tennis.