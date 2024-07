Ascolti tv venerdì 5 luglio: chi ha vinto tra la partita degli Europei Portogallo-Francia e La rosa della vendetta

video suggerito

La prima serata di ieri, venerdì 5 luglio, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di approfondimento e intrattenimento. Su Rai1 è stata trasmessa la partita dei quarti di finale degli Europei di Calcio tra Portogallo e Francia. Su Canale 5, invece, è andata in onda la serie turca La rosa della vendetta. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel di venerdì 5 luglio.

La sfida agli ascolti tv tra gli Europei di Calcio e La rosa della vendetta

Su Rai1, come dall'inizio degli Europei, è stato dedicato spazio alle partite di calcio. Nonostante l'uscita dell'Italia dal campionato, non manca da parte del pubblico l'attenzione per le prodezze delle altre squadre. Di fatti, ieri, si è disputata la partita dei quarti di finale tra Portogallo e Francia, conclusasi da quest'ultima che arriva così in semifinale contro la Spagna. Il match è stato visto da 5.559.000 spettatori pari al 34.4% di share.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova puntata della fiction turca La Rosa della vendetta che, a quanto pare, sembra aver conquistato particolarmente l'attenzione del pubblico, per i suoi intrighi e colpi di scena continui. Gli episodi inediti andati in onda nella serata di ieri, quindi, hanno catturato l'attenzione di 2.104.000 spettatori registrando uno share del 12.6%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 I Casi della Giovane Miss Fisher ha intrattenuto 710.000 spettatori con il 4.2% di share. Su Italia1 …e alla fine arriva Polly ha interessato 632.000 spettatori segnando il 3.8% di share. Su Rai3 Le cose che non ti ho detto ha raggiunto 671.000 spettatori e il 4% di share. Su Rete4 Quarto Grado – Le Storie ha registrato 912.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare segna 395.000 spettatori e il 2.6% di share. Su Tv8 I delitti del BarLume – Un due tre stella! è stato visto da 293.000 spettatori con l’1.8% di share. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 399.000 spettatori con il 2.4% di share.