Ascolti tv venerdì 10 marzo: chi ha vinto tra Benedetta Primavera e Buongiorno Mamma 2 Gli ascolti tv di venerdì 10 marzo 2023 decretano vincitore Buongiorno, Mamma! 2 con 3.018.000 spettatori per uno share del 18.9%, mentre il debutto di Benedetta Primavera risulta tiepido con 2.942.000 spettatori pari al 18.6% di share.

Analisi ascolti Benedetta primavera e Buongiorno, Mamma!

A 30 anni di distanza, da venerdì 10 marzo, per quattro appuntamenti totali, Loretta Goggi al timone di un grande show in prima serata su Rai 1. Benedetta Primavera è il varietà che si è posto come un viaggio nella sua storia e in quello della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo. Ospiti della prima puntata: Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Bruno Vespa, Marco Giallini e Claudio Amendola. Non è bastato il calore che da sempre il pubblico manifesta nei confronti di Loretta Goggi, splendida giudice di Tale e Quale show, e nemmeno un certo appeal di alcuni ospiti in particolare. Lo show probabilmente deve carburare, sperimentando nuovi linguaggi. Di contro, anche le battute finali di Buongiorno, mamma! che si appresta a chiudere questa stagione con l'ultima puntata di venerdì 17 marzo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Rai2 con N.C.I.S. 729.000 spettatori (3.7%) e N.C.I.S. Hawai’i 513.000 spettatori (2.9%), mentre su Italia1 Jack Reacher – La prova decisiva 1.100.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Dario Fo, l’ultimo mistero buffo ha totalizzato 359.000 spettatori con il 2%, mentre su Rete4 Quarto Grado si è tenuto sulla media di 1.033.000 spettatori (7.3%). Su La7 Propaganda Live con lo speciale Cutro ha raggiunto 898.000 spettatori e il 6.5% e su Tv8 4 Ristoranti ha chiuso con 417.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza 989.000 spettatori (5.4%).