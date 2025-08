Ascolti tv venerdì 1 agosto: chi ha vinto tra Il diritto di contare e Vanina Un vicequestore a Catania

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 1 agosto, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film Il diritto di contare, su Canale5 la puntata in replica della serie televisiva Vanina Un vicequestore a Catania. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Il diritto di contare e Canale5 con Vanina Un vicequestore a Catania

Il film Il diritto di contare, in onda su Rai 1, ha interessato 1.882.000 spettatori pari al 15.6% di share e ha vinto in termini di ascolti tv. La serie tv Vanina Un vicequestore a Catania, in onda in replica su Canale5 ieri sera, ha interessato infatti 1.439.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

The Americas – Il Nord ghiacciato andato in onda su Rai 2 ha interessato 725.000 spettatori pari al 5.1%. Settembre, andato in onda su Rai3, ha raggiunto 468.000 spettatori (3.5%). Chicago Fire trasmesso su Italia1 ha totalizzato 978.000 spettatori con il 7.7%. Il film Flight, in onda su Rete4, ha intrattenuto 644.000 spettatori (5.5%), la replica di Italia's Got Talent 13 è stata seguita da x spettatori pari ad uno share del %. Comedy Match sul NOVE è stato seguito da x spettatori pari ad uno share del %. Sei felice? Una giornata con Crepet su La7 ha raggiunto 316.000 spettatori e il 2.8% di share.

Techetechetè contro La ruota della fortuna: gli ascolti dell'access prime time di Rai 1 e Canale5

Il contenitore di Rai 1, Techetechetè, andato in onda nella fascia access prime time, dalle ore 20.30, è stato seguito da 2.411.000 spettatori (16% di share). La ruota della fortuna di Gerry Scotti, in onda dalle 20.35 su Canale5, ha totalizzato invece 3.966.000 spettatori pari al 26.2% di share.