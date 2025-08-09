Ascolti tv venerdì 8 agosto: chi ha vinto tra The Help e Memories

Gli ascolti tv di venerdì 8 agosto 2025. Chi ha vinto la sfida in termini di dati Auditel tra Rai 1 e Canale5: tutti gli ascolti della serata.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, venerdì 8 agosto, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai1 è andato in onda il film The Help con Emma Stone, mentre su Canale5 il film Memories. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con The Help e Canale5 con Memories

Il film The Help, in onda su Rai 1 con Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Anna Camp ha interessato X spettatori pari al % di share. Anche Canale5 ha deciso di riservare un film ai suoi telespettatori: si tratta di Memories con Neslihan Atagül, Ekin Koç, Zeynep Kankonde, Sabri Özmener, Tayfun Sav e Doğa Konakoğluha, che ha interessato X spettatori con uno share del %.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Il documentario The Americas andato in onda su Rai 2 ieri con storie inedite sulla fauna selvatica ha interessatoX spettatori pari al % di share. Il celebre film The Tourist con Angelina Jolie e Johnny Depp, andato in onda su Rai3, ha raggiunto X spettatori (%). Chicago Fire trasmesso su Italia1 ha totalizzato X spettatori con il %. Il film Viaggi di nozze con Carlo Verdone, Veronica Pivetti, Claudia Gerini, Manuela Arcuri, Cinzia Mascoli e Gloria Sirabella, in onda su Rete4, ha intrattenuto X spettatori (%). Su TV8, la replica di Italia's Got Talent 13 è stata seguita da X spettatori (%). Sul NOVE, in attesa della ripresa della Serie A, in campo Monaco e Inter per una sfida dal sapore europeo. L'appuntamento è stato seguito da X spettatori con il % di share. Saturno contro su La7 ha raggiunto X spettatori e il % di share.

Techetechetè contro La ruota della fortuna: gli ascolti dell'access prime time di Rai 1 e Canale5

Il contenitore di Rai 1, Techetechetè, andato in onda nella fascia access prime time, dalle ore 20.30, è stato seguito da X spettatori (% di share). La ruota della fortuna di Gerry Scotti, in onda dalle 20.35 su Canale5, ha totalizzato invece X spettatori pari al % di share.