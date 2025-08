Ascolti tv lunedì 4 agosto: chi ha vinto tra Califano e Cornetto Battiti Live

Gli ascolti tv di lunedì 4 agosto 2025. Chi ha vinto in termini di dati auditel tra Rai 1 con il film Califano con Leo Gassman e Canale5 con l’ultima puntata del concerto Cornetto Battiti Live: tutti i dati della serata.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 4 agosto 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film Califano, diretto da Alessandro Angelini, con Leo Gassmann, Giampiero De Concilio, Valeria Bono, Andrea Ceravolo, Angelica Cinquantini e Angelo Donato Colombo. Su Canale5 è andato in scena il concerto Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin con la partecipazione di Nicolò De Devitiis: ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti.

La sfida tra Rai 1 con Noos L'avventura della conoscenza e Canale5 con Battiti Live

Il film Califano in onda su Rai 1 ieri sera, lunedì 4 agosto, ha intrattenuto 1.549.000 spettatori pari all’11.7% di share. L'ultimo appuntamento del concerto di Cornetto Battiti Live, condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis, e in scena dalla piazza di Molfetta in Puglia, è stato seguito da 2.064.000 spettatori con uno share del 19.3%, vincendo la serata degli ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

La serie tv Elsbeth su Rai 2 ha registrato 702mila spettatori pari al 4.8% di share. Filorosso in onda su Rai3 ha totalizzato 643.000 spettatori (5.2%). Chicago P.D. su Italia1 ha raggiunto 1.183.ooo spettatori, con l’8% di share. Il film Gulltransporten su Rete4 ha totalizzato invece 709.000 spettatori, pari al 5.4% di share. GialappaShow su Tv8 ha intrattenuto 422.000 spettatori (3.2%). Little Big Italy sul NOVE ha raggiunto 456.000 spettatori con il 3.1%, La mala – Banditi a Milano su La7 ha segnato un a.m. di 317.000 spettatori, pari al 3,2% di share.

Techetechetè e La ruota della fortuna: gli ascolti dell'access prime time di Rai 1 e Canale5

Il contenitore di Rai 1 Reazione a catena in onda alle 20.30 ieri ha registrato 3.136.000 spettatori pari al 24.8%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida ha intrattenuto 1.571.000 spettatori (17.9%), mentre Sarabanda ha convinto 2.094.000 spettatori (18.1%).