Ascolti tv, Ultima Fermata di Simona Ventura parte bene Vince il film di Rai1 “Assassinio sull’Orient Express”, ma Simona Ventura parte bene agli ascolti tv.

L'esordio di Ultima Fermata, il nuovo programma condotto da Simona Ventura, lascia buone sensazioni sul piano dei risultati e dei numeri. Gli ascolti tv di mercoledì 23 marzo 2022 fanno sorridere il nuovo ‘love show' di Canale 5 anche se a vincere è il film proposto da Rai1 Assassinio sull'Orient Express di e con Kenneth Branagh, e con Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, tratto dal romanzo iconico di Agatha Christie. Sulle altre reti anche l'esordio di "Volevo fare la rockstar 2" che non supera il milione di spettatori netto. La finale di Italia's Got Talent su Tv8 fa il 4.6%; Chi l'ha visto su Rai3 mantiene la sua media. Vediamo nel dettaglio tutti gli ascolti tv della prima serata generalista.

Gli ascolti tv di mercoledì 23 marzo 2022

Il film Assassinio sull'Orient Express ha interessato 2.835.000 spettatori pari al 14.05% su Rai1. Chi l'ha visto? è in seconda posizione:2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47%. Ultima Fermata, il nuovo love show di Simona Ventura in onda su Canale 5, è stato visto da 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Italia1 propone una nuova puntata de Le Iene con Teo Mammucari e Belen Rodriguez, questo il risultato: 1.078.000 spettatori con il 7.14% di share. La seconda stagione di Volevo fare la rockstar ha raccolto 994.000 spettatori netti per il 4.35% nel primo episodio; nel secondo episodio ha invece raccolto 824.000 spettatori netti per il 4.46%. Atlantide, in onda su La7, è stato visto da 862.000 spettatori netti per il 4.05 nella prima parte; la seconda parte fa il 6% per 557.000 spettatori. La finale di Italia's Got Talent su Tv8 segna 877.000 spettatori per il 4.6% di share. Controcorrente, in onda su Rete4, è stato visto da 741.000 spettatori netti per il 4.59% di share.