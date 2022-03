Assassinio sull’Orient Express stasera su Rai1, chi ha ucciso il signor Ratchett? Il cast stellare e la trama del film Il film è la versione rinnovata del famosissimo romanzo di Agatha Christie del 1934, diretto da Kenneth Branagh e uscito al cinema il 13 dicembre 2017.

"Assassinio sull'Orient Express" è la versione rinnovata del famosissimo romanzo di Agatha Christie del 1934, diretto da Kenneth Branagh e uscito al cinema il 13 dicembre 2017. Proprio Kenneth Branagh è l'interprete di Hercule Poirot, il protagonista della vicenda che ruota intorno a 13 estranei bloccati su un treno tra i quali si nasconde un sospettato omicida. Il cast di protagonisti è d'eccezione: Johnny Depp, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Josh Gad, Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley.

La trama del film

Un viaggio di lusso attraverso l'Europa si trasforma in un thriller pieno di tensione. Tredici estranei bloccati su un treno, un omicidio, tutti sono sospettati. Il grande classico di Agatha Christie che ha fatto scuola. Hercule Poirot dovrà lottare contro il tempo per risolvere l'enigma e prima che l'assassino colpisca ancora.

Il cast completo

Il cast completo di Assassino all'Orient Express è così composto: Kenneth Branagh (Hercule Poirot), Penélope Cruz (Pilar Estravados), Willem Dafoe (Gerhard Hardman), Judi Dench (Natalia Dragomiroff), Johnny Depp (Edward Ratchett), Josh Gad (Hector MacQueen), Derek Jacobi (Edward Henry Masterman), Michelle Pfeiffer (Caroline Hubbard), Daisy Ridley (Mary Debenham), Sergei Polunin (Rudolph Andrenyi), Marwan Kenzari (Pierre Michel), Leslie Odom Jr. (Dr. Arbuthnot), Manuel Garcia-Rulfo (Biniamino Marquez), Tom Bateman (Bouc), Lucy Boynton (Elena Andrenyi) e Olivia Colman (Hildegarde Schmidt).

La storia dell'omicidio di Maria Farcasanu sull'Orient Express

Nella vita reale, solo un omicidio accertato è stato compiuto a bordo dell’Orient Express. Maria Farcasanu fu uccisa da Karl Strasser, il quale la lanciò fuori dal treno in corsa, un anno dopo l’uscita del libro di Agatha Christie. Nel 1950, invece, un certo Simon Karpe sparì dal treno in circostanze misteriose, forse legate ad azioni di spionaggio, ma il suo corpo non fu mai ritrovato.

Le curiosità sul film che dovete sapere