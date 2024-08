video suggerito

Ascolti tv sabato 3 agosto: chi ha vinto tra C’era una volta a Montecarlo, Olimpiadi e Lo show dei record Gli ascolti tv di sabato 3 agosto 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra Rai 1 con C’era una volta…a Montecarlo, Rai 2 con le Olimpiadi di Parigi 2024 e Canale5 con Lo show dei record. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, sabato 3 agosto 2024, ha offerto ai telespettatori film, tanto sport, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai 2 prosegue la messa in onda delle Olimpiadi di Parigi 2024: ieri sera sono andate in scena le gare di nuoto che hanno visto Simona Quadarella in finale negli 800 stile libero femminile e Musetti con il bronzo nel tennis. Su Rai 1 è andato in onda il film C’era una volta… a Montecarlo, su Canale5 invece Guinness – Lo show dei record in replica. Ecco chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Rai 1, Rai 2 con le Olimpiadi e Canale5

La prima serata di ieri sera, sabato 3 agosto 2024, di Rai 1 che ha trasmesso il film C’era una volta… a Montecarlo ha registrato 1.333.000 spettatori pari ad uno share del 10.27%. Canale 5 con la replica di Guinness – Lo show dei record ha segnato 1.097.000 telespettatori pari ad uno share del 11.15 %. Su Rai 2 le gare di nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024 vincono in termini di ascolti tv: sono state seguite da 3.041.000 telespettatori pari ad uno share del 22.12%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 3 il film Per un pugno di dollari ha registrato 613.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.63 %. Su Italia 1 il film Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo ha raccolto un netto di 676.000 telespettatori, share 5.73%. Su Rete 4 il film Finalmente la felicità ha registrato un netto di 581.000 telespettatori, share 4.59%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 234.000 telespettatori, share 2.13%. Su Tv8 il match amichevole Juventus – Brest ha registrato 392.000 spettatori, pari ad uno share del 2.87%. Su Nove il doc Crimini Italiani ha registrato 311.000 telespettatori, share 2.38%.