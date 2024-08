Olimpiadi, italiani in gara oggi e programma del 3 agosto: a che ora corre Jacobs, orari TV e finali

video suggerito

Fabrizio Rinelli

Oggi 3 agosto è in programma l'ottava giornata delle Olimpiadi 2024 a Parigi. Il nuoto sarà grande protagonista con Gregorio Paltrinieri pronto a misurarsi con la specialità della casa: i 1500 metri stile libero. Con lui Luca De Tullio. Ci sarà anche la finale degli 800 stile libero femminili con Simona Quadarella protagonista. Esordio nell'atletica invece per Marcel Jacobs nei 100 metri. La giornata sarà però aperta dal Judo. L'Italia affronterà l'Ungheria nei trentaduesimi di finale dell'eliminatorie a squadre miste. Giornata importante inoltre anche per il tiro sportivo donne dove l'Italia farà il tifo per Diana Bacosi e Martina Bartolomei. Sempre nel nuoto poi Sara Curtis sarà impegnata nei 50 stile libero.

Nel pomeriggio poi la pallavolo maschile con la sfida degli azzurri contro la Polonia impegnati. In serata chiude il programma azzurro la sfida della pallanuoto maschile. Il Settebello in questo caso dovrà vedersela contro la Romania. Speranze di medaglie invece nella finale di canottaggio dell'otto femminile. Qui il programma completo della giornata di sabato 3 agosto alle Olimpiadi 2024 di Parigi con tutte le gare e le finali degli italiani. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in streaming su RaiPlay. Diretta TV anche su Discovery+ che trasmette tutti i Giochi Parigi 2024 in esclusiva, su Sky e DAZN.

La giornata di sabato 3 agosto per l'Italia inizierà prestissimo con la sfida alle 8 nel Judo contro l'Ungheria nel match a squadra mista per i 32esimi di finale. In giornata i 1500 stile libero di nuoto con protagonista Gregorio Paltrinieri. Nel canottaggio l'Italia può vincere una medaglia nell'otto femminile. Speranze azzurre nelle mani di Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca con Emanuele Capponi al timone. Finale da seguire anche per Simona Quadarella negli 800 stile libero. Qui il programma completo nel dettaglio.

08:00 JUDO

squadra mista 32esimi di finale Italia-Ungheria

squadra mista 32esimi di finale 09:00 GOLF

Stroke Play individuale maschile, terzo giro ( Guido Migliozzi, Matteo Manassero )

Stroke Play individuale maschile, terzo giro ) 09:00 TIRO SPORTIVO

qualificazione skeet donne – Giorno 1 (Diana Bacosi, Martina Bartolomei)

qualificazione skeet donne – Giorno 1 09:30 TIRO SPORTIVO

finale 25m pistola femminile

finale 25m pistola femminile 09:35 TIRO A VOLO

Skeet maschile, qualificazioni ( Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti )

Skeet maschile, qualificazioni 09:42 CANOTTAGGIO

finale C singolo uomini

finale C singolo uomini 09:54 CANOTTAGGIO

finale B singolo donne

finale B singolo donne 10:00 EQUITAZIONE

grand prix special dressage squadre

grand prix special dressage squadre 10.10 ATLETICA

Salto con l’asta maschile, qualificazioni ( Claudio Michel Stecchi )

Salto con l’asta maschile, qualificazioni ( ) 10:18 CANOTTAGGIO

otto femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca)

otto femminile 10.30 CANOTTAGGIO – Singolo senior maschile, Finale

10.50 CANOTTAGGIO – Otto senior femminile, Finale A (Italia)

11:00 CICLISMO SU STRADA

finale su strada uomini (Alberto Bettiol, Luca Mozzato, Elia Viviani)

finale su strada uomini 11:00 NUOTO

50m stile libero (Sara Curtis)

50m stile libero 11:00 CANOTTAGGIO

finale a otto uomini

finale a otto uomini 11.10 CANOTTAGGIO

Otto senior maschile, Finale A

Otto senior maschile, Finale A 11:20 ATLETICA LEGGERA

turno ripescaggi 800m donne (Elena Bello, Eloisa Coiro)

turno ripescaggi 800m donne 11:30 NUOTO

1500m stile libero uomini (Gregorio Paltrinieri, Luca De Tullio)

1500m stile libero uomini 11.55 ATLETICA

100 metri maschile, batterie ( Ali, Jacobs )

100 metri maschile, batterie ( ) 12:00 TENNIS

Singolare maschile, finale per il bronzo (Lorenzo Musetti)

Singolare femminile, finale per l’oro

Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

Singolare maschile, finale per il bronzo Singolare femminile, finale per l’oro Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro 12:05 VELA

dinghy donne gara 5 gara 6 (Chiara Benini Floriani)

dinghy donne gara 5 gara 6 12:13 VELA

windsurf donne (Marta Maggetti)

windsurf donne 12:15 VELA

Dinghy uomini (Lorenzo Brando Chiavarini)

Dinghy uomini 12:33 VELA

Windsurf uomini quarto di finale (Nicola Renna)

Windsurf uomini quarto di finale 12:40 NUOTO

staffetta 4×100 uomini misti uomini – batterie (Italia)

staffetta 4×100 uomini misti uomini – batterie 12:52 NUOTO

staffetta 4×100 uomini misti donne – batterie (Italia)

staffetta 4×100 uomini misti donne – batterie 13:00 SCHERMA

quarti di finale sciabola squadra donne (ITALIA-UCRAINA)

quarti di finale sciabola squadra donne 13:05 VELA

multiscafo misto (Tita/Banti)

multiscafo misto 13:30 TENNISTAVOLO

gara per il bronzo singolari donne

gara per il bronzo singolari donne 14:30 TENNISTAVOLO

gara per l'oro singolari donne

gara per l'oro singolari donne 14:33 TIRO CON L'ARCO

gara per il bronzo individuale donne

gara per il bronzo individuale donne 14:46 TIRO CON L'ARCO

gara per l'oro individuale donne

gara per l'oro individuale donne 15:00 BADMINTON

finali doppio donne bronzo e oro

finali doppio donne bronzo e oro 15.30 GINNASTICA ARTISTICA

finale corpo libero uomini

finale corpo libero uomini 15:30 TIRO SPORTIVO

finale skeet uomini

finale skeet uomini 15:45 CANOA SLALOM

Kayak cross donne turno 1 (Horn, Bertoncelli)

Kayak cross donne turno 1 16:00 JUDO

finale squadre miste

finale squadre miste 16:20 GINNASTICA ARTISTICA

finale volteggio donne

finale volteggio donne 16:40 CANOA SLALOM

Kayal cross uomini turno 1 (Giovanni De Gennaro)

Kayal cross uomini turno 1 17:00 PALLAVOLO

turno preliminare uomini (ITALIA-POLONIA)

turno preliminare uomini 17:16 GINNASTICA ARTISTICA

finale cavallo con maniglie uomini

finale cavallo con maniglie uomini 19:00 SCHERMA

finali sciabola squadre donna

finali sciabola squadre donna 19.15 ATLETICA LEGGERA

1500 metri maschili, ripescaggi ( Ossama Meslek, Federico Riva )

1500 metri maschili, ripescaggi ( ) 19:35 ATLETICA LEGGERA

finale getto del peso uomini (Leonardo Fabbri, Zane Weir)

finale getto del peso uomini 19.50 ATLETICA LEGGERA

100 metri femminili, semifinali ( Dosso )

100 metri femminili, semifinali ( ) 20.00 SCHERMA

sciabola a squadre femminile, finale per l’oro

sciabola a squadre femminile, finale per l’oro 20:20 ATLETICA LEGGERA

finale salto triplo donne (Dariya Derkach)

finale salto triplo donne 20:30 NUOTO

finale 100m farfalla uomini

finale 100m farfalla uomini 20:55 ATLETICA LEGGERA

finale staffetta mista 4×400 m (Italia)

finale staffetta mista 4×400 m 21:01 NUOTO

finale 200m individuali misti donne

finale 200m individuali misti donne 21:05 PALLANUOTO

turno preliminare uomini (ITALIA- ROMANIA)

turno preliminare uomini 21:08 NUOTO

finale 800m stile libero donne

finale 800m stile libero donne 21:20 ATLETICA LEGGERA

finale 100m donne

finale 100m donne 21.28 NUOTO

800 stile libero femminili, finale (Simona Quadarella)

800 stile libero femminili, finale 21.45 ATLETICA

Decathlon, 1500 metri

Decathlon, 1500 metri 21.58 NUOTO

4×100 misti mista, finale

4×100 misti mista, finale 22.00 SURF

Shortboard maschile, finale per l’oro

Shortboard maschile, finale per l’oro 23.12 SURF

Shortboard femminile, finale per l’oro

Oggi, sabato 3 agosto, è anche il giorno dell'esordio di Marcel Jacobs alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'oro olimpico di Tokyo 2020 scenderà in pista nella batteria domani mattina alle 11:55 nei 100 metri. La semifinale e la finale invece si svolgerà domenica 4 agosto.

Grande attesa nel nuoto per il ritorno in vasca di Gregorio Paltrinieri dopo la vittoria del bronzo nei 800. Greg gareggerà nei 1500m stile libero, specialità della casa. Si tratta chiaramente della gara più lunga in corsia dove Paltrinieri vinse il l'oro olimpico nel 2016. L’azzurro è inserito nella terza batteria insieme all’irlandese Daniel Wiffen, il vincitore degli 800, e Luca De Tullio. Gara che inizierà alle 11.30 mentre la finale si terrà il giorno dopo, il 4 agosto, alle 18.36. Per la finale degli 800 stile libero di Simona Quadarella invece, appuntamento alle ore 21:28. La gara sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 o RaiSport e su Eurosport, canale Discovery+ visibile per gli abbonati di Sky e DAZN.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno trasmesse in chiaro su Rai 2, che manderà in onda le immagini delle sfide principali nella fascia oraria dalle 9 alle 23. Tutte le gare si potranno seguire anche anche su RaiSport (canale 58). Discovery+ detiene i diritti TV integrali dei Giochi e trasmetterà le gare su Eurosport e Eurosport 1, oltre che sui dieci canali aggiunti creati per l'evento. Eurosport è visibile anche per gli abbonati di Sky e DAZN. Lo streaming è invece disponibile su RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.