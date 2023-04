Ascolti tv sabato 29 aprile 2023: chi ha vinto tra Amici 22 e lo speciale de L’Eredità L’appuntamento con il Serale di Amici è stato seguito da 4.125.000 spettatori con uno share del 27.2% su Canale 5. Bene anche lo speciale L’Eredità – Viva la Rai con Flavio Insinna, che ha portato 2.520.000 spettatori su Rai 1 con uno share del 16.4%.

Amici di Maria De Filippi continua ad essere il programma più seguito nella prima serata del sabato in tv. Arrivata ad un passo dalla finale, la 22esima edizione del talent show è seguitissima tanto sulle piattaforme quanto sulla generalista. Nella serata di sabato 29 aprile, l'appuntamento con il serale di Amici è stato seguito da 4.125.000 spettatori con uno share del 27.2% su Canale 5, un dato sensibilmente in rialzo anche rispetto alla settimana precedente (4.038.000 spettatori con uno share del 26.5%).

Gli ascolti dello speciale L'Eredità su Rai 1

Un testa a testa combattuto con Rai 1 che, nella prima serata di sabato 29 aprile, ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolti con lo speciale L'Eredità – Viva la Rai, che ha conquistato 2.520.000 spettatori pari al 16.4% di share.

L’appuntamento è stato condotto in prima serata da Flavio Insinna, che ha avuto in studio concorrenti famosi che si sono messi in gioco. Hanno partecipato Al Bano, Gigi D’Alessio, Nunzia De Girolamo, Claudia Gerini, oltre alle due coppie formate da Tullio Solenghi e Massimo Lopez e Pierpaolo Spollon e Matilde Gioli. Ospite della serata è stato Luca Argentero.

Lo speciale ha preso il posto de Il Cantante Mascherato, che sabato 22 aprile si è concluso con la vittoria di Samuel Peron, tuttavia senza danneggiare gli ascolti di Rai 1, anzi. La finale dello show di Milly Carlucci è stata seguita da 2.223.000 spettatori pari al 20.4% di share.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 F.B.I. ha interessato 1.178.000 spettatori (6.5%) e F.B.I. International 914.000 spettatori (5.4%). Su Italia1 Madagascar ha intrattenuto 822.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui sigla 857.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Sette Giorni totalizza un a.m. di 324.000 spettatori (1.9%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 423.000 spettatori con il 2.7%.