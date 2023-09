Ascolti tv sabato 16 settembre, chi ha vinto tra Aldo Giovanni e Giacomo e gli Europei di Pallavolo Nella prima serata di sabato 16 settembre la sfida agli ascolti tv si è giocata tra la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia e il film Odio l’Estate, di Aldo Giovanni e Giacomo. Lo sport su Rai 1 ha conquistato 4.173.000 spettatori pari al 25.3% di share, confermandosi la scelta preferita degli italiani.

A cura di Giulia Turco

Nella prima serata di sabato 16 settembre la sfida agli ascolti tv si è giocata tra la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia e il film Odio l'Estate, di Aldo Giovanni e Giacomo. Lo sport su Rai 1 ha conquistato 4.173.000 spettatori pari al 25.3% di share, confermandosi la scelta preferita degli italiani.

Ultimo sabato sera prima della nuova stagione televisiva

Su Canale 5 il film Odio l'Estate ha ottenuto comunque buoni ascolti, nonostante non si trattasse di una prima tv, pari a 1.760.000 spettatori con uno share del 12.1%. D'altronde si tratta dell'ultimo weekend prima dell'inizio ufficiale della nuova stagione televisiva. A partire da sabato 23 settembre infatti, la sfida agli ascolti tv vedrà Carlo Conti su Rai 1 con il debutto del nuovo Tale e Quale Show e Maria De Filippi su Canale 5 con la squadra di Tu Sì Que Vales. Occhi puntati più che mai sul people show targato Fascino, che quest'anno ha subito diverse modifiche nel cast. A condurre infatti peserà l'assenza di Belen Rodriguez, in pausa con il suo contratto Mediaset, e quella di Teo Mammucari in qualità di giurato, che verrà sostituito da Luciana Littizzetto, new entry già amatissima dal pubblico di Canale 5.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Per quanto riguarda il resto della programmazione della prima serata, si segnalano su Rai2 Impossibile da Uccidere è seguito da 633.000 spettatori (4%). Su Italia1 L’Era Glaciale ha intrattenuto 827.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il mistero Henri Pick sigla 634.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Rocky totalizza un a.m. di 480.000 spettatori (3.4%). Su La7 – dalle 21.15 alle 21.56 – In Onda Prima Serata segna 750.000 spettatori e il 4.5%. Best Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 353.000 spettatori con il 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 383.000 spettatori (2.3%).