Ascolti TV sabato 16 agosto: l’edizione straordinaria del TG1 per la morte di Pippo Baudo

La programmazione televisiva di Rai1 di sabato 16 agosto è stata stravolta dalla morte di Pippo Baudo. La rete ha interrotto il programma di Gianni Morandi, Evviva, e ha lasciato spazio a un’edizione straordinaria del Tg1. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera.

La prima serata di ieri, sabato 16 agosto, è stata stravolta dalla notizia della morte di Pippo Baudo. Il noto volto televisivo si è spento a 89 anni. Rai1 ha interrotto la regolare programmazione per un'edizione straordinaria del Tg1. Canale5, invece, ha trasmesso una replica di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Vediamo tutti i dati Auditel di sabato 16 agosto.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

L'edizione straordinaria del Tg1 dopo la morte di Pippo Baudo

Nella prima serata di ieri, sabato 16 agosto, Rai1 ha interrotto Evviva, il programma di Gianni Morandi per lasciare spazio a un'edizione straordinaria del Tg1 condotta da Giorgia Cardinaletti per annunciare la notizia della morte di Pippo Baudo. Nel corso dello speciale, le parole dei colleghi che hanno avuto modo di condividere un pezzo di strada con uno dei volti più rappresentativi della televisione italiana. Su Canale5 in onda la replica di una puntata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Leggi anche Ascolti tv 12 agosto, chi ha vinto tra Belle e Sebastien e Tramite Amicizia

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film In fuga dall'incubo. Rai3 ha proposto Il grande Jake, film con John Wayne, Richard Boone, Patrick Wayne e Maureen O'Hara. Rete4 ha trasmesso Io e Marilyn, film con Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Luca Laurenti, Biagio Izzo, Barbara Tabita, Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini. Italia1 ha trasmesso la partita di Coppa Italia Cremonese – Palermo. Su La7 il film Quel che resta del giorno. Sul Nove in onda l'amichevole Inter – Olympiacos. Tv8 ha proposto Alessandro Borghese – 4 ristoranti.