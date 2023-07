Ascolti tv sabato 1 luglio: chi ha vinto tra lo Show dei record e Sulle ali della musica Tutti i dati Auditel di sabato 1 luglio. Chi ha vinto agli ascolti tra Lo Show dei Record, in onda su Canale 5, e il film Sulle Ali della musica trasmesso su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di sabato 1 luglio, il palinsesto estivo ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andato in onda Lo Show dei Record, condotto da Gerry Scotti, mentre su Rai1 è stato trasmesso il film Sulle Ali della Musica, che ha raccontato la vera storia di Antonia Brico. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

La sfida tra lo Show dei Record e Sulle Ali della Musica

Su Canale 5, nella serata di sabato 1 luglio, è andata in onda una puntata replica de Lo Show dei Record, condotto da Gerry Scotti, in cui concorrenti provenienti da tutto il mondo si mettono alla prova con sfide di ogni genere, per aggiudicarsi il titolo di nuovo Guinnes world record. Il programma è stato visto da 1.270.000 spettatori pari all'11,6% di share.

Rai1 invece ha trasmesso il film Sulle Ali della Musica, che ha raccontato la vera storia di Antonia Brico, prima donna a dirigere un'orchestra sinfonica. Arrivata in America dall'Olanda ancora bambina, sogna di diventare direttrice d'orchestra, ma nessuno la prende sul serio perché donna. Il film è stato visto da 2.287.000 spettatori pari al 17,9% di share, conquistando così la serata.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2, Twisted Twin – Il lato oscuro della mia gemella ha interessato spettatori, pari al % di share. Su Italia1 è andato in onda il film Indiana Jones e l’ultima crociata, che ha intrattenuto 1.199.000 spettatori (9,7%). Su Rai3 la replica de L’Amica Geniale è stato visto da 461.000 spettatori con il 3,5 %. Su Rete4 Dynasties – L’avventura della vita ha totalizzato circa 412.000 spettatori (4%). Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 411.000 spettatori con il 3.5%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 394.000 spettatori (3.3%).