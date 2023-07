Ascolti tv sabato 8 luglio: chi ha vinto tra Gigi Uno come te e Lo Show dei Record Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai Uno con Gigi Uno come te e Lo show dei Record su Canale 5: tutti i dati auditel di sabato 8 luglio 2023.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, sabato 8 luglio, il palinsesto estivo ha offerto agli spettatori musica, intrattenimento, film e serie tv. Su Rai Uno è andato in onda la replica del concerto di Gigi D'Alessio che da Piazza del Plebiscito ha festeggiato con tanti ospiti e il pubblico i suoi 30 anni di carriera, su Canale 5 è andato in onda Lo show dei record, il programma condotto da Gerry Scotti che vede uomini e donne provenienti da tutto il mondo sfidare i propri limiti e i record fino ad ora raggiunti. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Gigi D'Alessio più visto di Lo Show dei Record: i dati

Gigi, Uno Come Te – Trent’Anni Insieme, il concerto evento andato in onda ieri sera su Rai Uno che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti da Amadeus, Fiorello, Vanessa Incontrada, Vincenzo Salemme e tanti altri, ha registrato 2.072.000 spettatori pari al 18.5% di share. Lo Show dei Record in replica su Canale 5 ha segnato invece 1.221.000 spettatori pari al 12% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Prigioniera della follia andato in onda in prima tv su Rai 2 ieri sera ha intrattenuto 890.000 spettatori (7.1%). I primi due episodi in replica della seconda stagione di L'amica geniale Su Rai3 hanno registrato, invece, 378.000 spettatori pari ad uno share del 3.1%. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo su Italia1 ha intrattenuto 1.152.000 spettatori con il 9.8% di share, su Rete 4 il documentario Dynasties – L’avventura della vita ha segnato 405.000 spettatori con il 3.4% di share. La replica di Eden – Un pianeta da salvare su La7 ha totalizzato 326.000 spettatori con il 3.1%., 4 Ristoranti con Alessandro Borghese su Tv8 ha segnato invece 257.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Cercando Elisa – Il delitto Claps , documentario ambientato nel '93, ha intrattenuto invece 254.000 spettatori (2%).