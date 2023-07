Ascolti tv sabato 22 luglio: chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani e Lo show dei record Ascolti tv sabato 22 luglio: chi ha vinto tra 20 anni che siamo italiani (in replica) e Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti già trasmesso in primavera.

A cura di Gaia Martino

Nella prima serata di sabato 22 luglio le principali reti televisive hanno offerto varietà, programmi di intrattenimento, serie tv e trasmissioni di approfondimento. Serate di repliche per Rai e Mediaset che hanno trasmesso 20 anni che siamo italiani, lo show di Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada andato in onda nel 2019, e Lo show dei Record di Gerry Scotti. Rai 2 ha trasmesso Lucida Ossessione in prima tv, il film del 2020 di Dylan Vox, Italia Uno invece Ritorno al futuro – Parte II, film del 1989 di Robert Zemeckis.

Le repliche di 20 anni che siamo italiani e Lo show dei Record: chi ha vinto agli ascolti tv

Rai Uno in prima serata ha proposto la replica di 20 anni che siamo italiani, lo show musicale e d'intrattenimento andato in onda nel 2019 con Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada alla conduzione, accompagnati da numerosi ospiti popolari da Emma Marrone, Flavio Insinna, Michele Placido, Alessio Boni e Achille Lauro. Il programma ha registrato 1.838.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 è andato in onda in replica Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti, già trasmesso in primavera. La rete ammiraglia Mediaset ha segnato 1.148.000 spettatori con uno share dell’11.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai 2 con Lucida Ossessione ha registrato 614.000 spettatori (5.4% di share), L'amica geniale con gli episodi 2×05 e 2×06 – in replica – su Rai 3 ha segnato 379.000 spettatori pari a uno share del 3.5 %. Ritorno al futuro – Parte II andato in onda su Italia Uno ha intrattenuto 696.000 spettatori pari a uno share del 6.3 %, Viaggi di nozze su Rete 4 ha segnato invece 518.000 spettatori (4.9% di share). Eden – Un pianeta da salvare su La7 ha registrato 366.000 spettatori con il 3.8 % di share. 4 ristoranti su Tv8 è stato visto da 410.000 spettatori (3.5% share). Sul Nove è andato in onda Sirene – L’omicidio del piccolo Loris che ha segnato 192.000 spettatori (1.7%).