Ascolti Tv mercoledì 24 maggio: chi ha vinto tra la finale di Coppa Italia e il film di Rai1 Inter e Fiorentina è stato l’evento della serata del 24 maggio, con Canale 5 che stacca nettamente Rai1 in fatto di ascolti. I numeri della finale di Coppa Italia sono tuttavia in calo rispetto alla stessa partita dello scorso anno.

A cura di Andrea Parrella

La serata di ascolti di mercoledì 24 maggio è stata segnata inevitabilmente da uno degli ultimi eventi sportivi calcistici della stagione, con la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, vinta dai nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. La partita, trasmessa da Canale 5, ha raccolto davanti al video 6.997.000 spettatori pari al 33.3% di share, imponendosi inevitabilmente come il programma più visto della serata. Su Rai1 è andato in onda il film Il Diritto di Contare che ha interessato 2.056.000 spettatori pari all’11.3%.

La finale di Coppa Italia in calo rispetto al 2022

Ottimi numeri per l'ultimo atto della Coppa Italia di quest'anno, trasmessa dalle reti Mediaset per il secondo anno consecutivo. La partita, che si è chiusa con il risultato di 2-1 in favore dell'Inter, nel dettaglio ha raccolto 6.997.000 spettatori pari al 33.3% di share (pre e post nel complesso: 4.868.000 – 23.8%; nel dettaglio primo tempo: 7.005.000 – 32.3%, secondo tempo: 6.989.000 – 34.4%). Numeri inferiori a quelli della partita equivalente dello scorso anno, giocata tra Inter e Juve, che raccolse 8.699.000 di spettatori, con il 41.5% di share.

Gli ascolti Tv delle altre reti generaliste

Per quel che riguarda le atre reti generaliste, su Rai2 The Good Doctor 6 ha interessato 958.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 è andato in onda il film Pirati dei Caraibi: oltre i confini del mareche ha intrattenuto 881.000 spettatori con il 5%. Implacabile su Rai3 Chi l’ha Visto? che conferma il suo pubblico e raccoglie davanti al video 1.984.000 spettatori pari ad uno share dell’11.1%. Su Rete4 il film Don Camillo e l’onorevole Peppone totalizza na media di 1.056.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 è andato in onda lo Speciale Atlantide – 1993-2023. Dietro le stragi di mafia: talpe, complici e vuoti a perdere a cura di Andrea Purgatori, che ha registrato 584.000 spettatori con uno share del 3.8%. Su Tv8 Un Amore a 5 Stelle segna 537.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove il doppio episodio in replica di Little Big Italy ha raccolto 313.000 spettatori con l’1.9%.