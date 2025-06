video suggerito

Ascolti tv mercoledì 18 giugno: chi ha vinto tra Lo sposo indeciso e Isola dei Famosi Gli ascolti tv di mercoledì 18 giugno 2025. Chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Lo sposo indeciso su Rai 1 e Isola dei Famosi su Canale5. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 18 giugno 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e reality. Su Rai 1 è andato in onda il film Lo sposo indeciso, su Canale5 invece una nuova puntata dell'Isola dei Famosi che ha visto l'eliminazione di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv: tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Rai 1 con Lo sposo indeciso di Canale5 con Isola dei Famosi

Lo sposo indeciso andato in onda in prima serata su Rai 1 ieri sera, mercoledì 18 giugno 2025, ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. L'Isola dei Famosi in onda su Canale5 ha segnato, invece, x spettatori pari ad uno share del %. Vince in termini di ascolti x.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Delitti in Paradiso in onda su Rai 2 ieri sera ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %. Chi l'ha visto? su Rai3 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. La partita Monterrey-Inter in onda su Italia1 ha registrato x spettatori pari ad uno share del %. Fuori dal coro su Rete4 ha intrattenuto x spettatori pari ad uno share del %, Armageddon – Giudizio finale su Tv8 ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %. Like a Star sul NOVE ha totalizzato x spettatori pari ad uno share del %, La Torre di Babele – Hiroshima su La7 ha ottenuto x spettatori pari ad uno share del %.

Leggi anche Ascolti tv martedì 17 giugno: chi ha vinto tra DOC e Doppio Gioco

Affari Tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti tv dell'access prime time

La partita di Giorgia ad Affari Tuoi, in onda nell'access prime time di Rai 1, ha ottenuto x spettatori pari ad uno share del %. Paperissima Sprint su Canale5, nella fascia dell'access prime time, ha raggiunto x spettatori pari ad uno share del %.