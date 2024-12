video suggerito

Ascolti tv mercoledì 18 dicembre: chi ha vinto tra Sarà Sanremo e Andrea Bocelli 30 The Celebration Gli ascolti tv di mercoledì 18 dicembre 2024. Chi ha vinto tra Sarà Sanremo su Rai 1 e Andrea Bocelli 30 The Celebration su Canale5: tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 18 dicembre, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, reality e serie televisive di successo. Su Rai 1 è andato in onda in Sarà Sanremo, ultimo appuntamento per la selezione Nuove Proposte 2025. Nel corso della puntata Carlo Conti insieme ad Alessandro Cattelan ha svelato i titoli dei brani dei big in gara a Sanremo. Su Canale 5 spazio ad Andrea Bocelli 30 The Celebration seconda e ultima serata per celebrare la lunga carriera del tenore. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 con Sarà Sanremo e Canale 5 con Andrea Bocelli 30 The Celebration

Nella serata di mercoledì 18 dicembre, Rai1 ha ospitato Sarà Sanremo appuntamento finale con la selezione delle Nuove Proposte 2025, sul palco dell'Ariston saliranno Settembre, Maria Tomba, Alex Wyse e Vale Lp-Lil Jolie. Nel corso della serata, poi, i cantanti hanno svelato i titoli dei brani con cui gareggeranno al Festival. La serata ha interessato 2.284.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5, invece, la seconda puntata per le celebrazioni dei trent'anni di carriera di Andrea Bocelli. Andrea Bocelli 30 – The Celebration è stata la scelta di 2.020.000 spettatori arrivando ad uno share del 12.4%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 2 The New Troy ha conquistato 1.043.000 spettatori con il 6% di share. In onda su Rai 3 il programma di attualità Chi l'ha visto? con Federica Sciarelli, che ha appassionato 1.704.000 spettatori (pari al 10.8% di share). Su Italia 1 la partita Roma – Sampdoria Coppa Italia ha incollato al piccolo schermo 1.644.000 spettatori con uno share del 8.5%. Su Rete4 il programma di attualità Fuori dal Coro è stato la scelta di 796.000 spettatori segnando il 5.9% di share.

Affari Tuoi, Striscia la Notizia e Chissà chi è: gli ascolti di Stefano De Martino, Amadeus e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Jessica, concorrente delle Marche. Il programma è stato seguito da 5.709.000 spettatori con il 27.4% di share. Su Canale5, Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci ha registrato 3.362.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il Nove ha lasciato spazio a Chissà chi è. Il programma condotto da Amadeus è stato seguito da 499.000 spettatori con il 2.5% di share nella prima parte e 571.000 spettatori con il 2.7% di share nella seconda parte.