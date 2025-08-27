Ascolti TV martedì 26 agosto: chi ha vinto tra Il segreto di Isabelle, Watson e Yoga Radio Estate

Ha vinto la serie di Rai1 Il segreto di Isabelle con il 14.6% di share. La serie di Canale5 Watson al 10.6% di share. L’evento musicale di Italia1 Yoga Radio Estate al 9.4% di share. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, martedì 26 agosto.

La prima serata di ieri, martedì 26 agosto, ha offerto agli spettatori serie, film ed eventi musicali. Rai1 ha trasmesso la miniserie Il segreto di Isabelle. Canale5 ha proposto la fiction Watson. Su Italia1 spazio alla musica di Yoga Radio Estate. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di martedì 26 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Il segreto di Isabelle, Watson e Yoga Radio Estate

Nella prima serata di ieri, martedì 26 agosto, Rai1 ha trasmesso Il segreto di Isabelle, La miniserie con Odile Vuillemin, Joyce Bibring, Malik Elakehal El Miliani, Vincent Jouan e Yann Sundberg è stata seguita da 1.875.000 spettatori pari al 14.6% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha lasciato spazio a Watson. La fiction con Morris Chestnut, Eve Harlow, Peter Mark Kendall, Inga Schlingmann e Ritchie Coster si è fermata a 1.278.000 spettatori con il 10.6% di share. Su Italia1 spazio all'evento musicale Yoga Radio Estate con Stefano Corti, Rebecca Staffelli e Enzo Ferrari. Sul palco tantissimi artisti, da Rocco Hunt a Paola Iezzi. La terza puntata ha registrato 966.000 spettatori con il 9.4% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Formidabile Discoring, che ha interessato 921.000 spettatori pari al 7.9% di share. Rai3 ha proposto il film Rifkin's Festival che è stato seguito da 340.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Rete4 in onda Babylon. Il film con Diego Calva, Margot Robbie, Brad Pitt, Jovan Adepo e Li Jun Li ha interessato 241.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Tv8, Kill Bill. Il film è stato seguito da 345.000 spettatori con il 2.7% di share. Sul Nove, in onda il film Confusi e felici che ha registrato 502.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7, l'approfondimento del programma In onda ha intrattenuto 693.000 spettatori con il 5% di share.

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè. Il programma è stato seguito da 2.588.000 spettatori con il 15.7% di share. Continua a stravincere Canale5, La ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui, ha registrato 4.491.000 spettatori pari al 27% di share.