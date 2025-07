Ascolti tv martedì 22 luglio: chi ha vinto tra Italia-Inghilterra femminile e Mio figlio

Il palinsesto televisivo di martedì 22 luglio 2025 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la partita di calcio femminile, semifinale degli Europei, che ha visto scontrarsi Italia e Inghilterra. Su Canale 5 è stato trasmesso il film Mio figlio con la regia di B. Egemen. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Italia-Inghilterra e Canale5 con Mio figlio

La partita di calcio femminile per la semifinale degli Europei, Italia-Inghilterra, in onda ieri sera su Rai 1 ha intrattenuto 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share. Sorpassa Canale5 che con il film Mio figlio ha raggiunto 2.022.000 spettatori con uno share del 14.7%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

In onda su Rai 2 ieri sera, martedì 22 luglio 2025, Ma…Diamoci del tour! In Europa che ha totalizzato 579.000 spettatori pari al 3.9% di share. Kilimangiaro su Rai3 ha raggiunto 598.000 spettatori (3.9%). Max Working – Lavori in corso su Italia1 ha intrattenuto 650.000 spettatori con il 5.2% di share. Delitti ai Caraibi – Un caso in alto mare su Rete4 ha totalizzato 598.000 spettatori (4.2% di share). Innocenti bugie su Tv8 ha totalizzato 419.000 spettatori (2.8% di share). Lucio per amico Ricordando Battisti sul NOVE ha intrattenuto 318.000 spettatori con il 2.1% di share, In Onda su La7 è stato visto da 518.000 spettatori e il 3.3% di share.

Gli ascolti de La ruota della fortuna del 22 luglio

La ruota della fortuna non ha avuto competitor ieri sera, martedì 22 luglio 2025, nell'access prime time di Canale5, essendo andata in onda la partita di calcio femminile dalle 20.30 su Rai 1. Il game show di Gerry Scotti ieri sera ha intrattenuto ben 3.670.000 spettatori pari al 22.6% di share.