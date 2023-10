Ascolti tv martedì 17 ottobre: chi ha vinto tra Inghilterra – Italia e Ghost Gli ascolti tv di martedì 17 ottobre 2023: la sfida tra Rai Uno con Inghilterra-Italia e Canale5 con Ghost.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera, martedì 17 ottobre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di approfondimento, informazione, talk politici e la partita dell'Italia. Gli azzurri di Spalletti sono scesi in campo contro l'Inghilterra: la partita trasmessa in diretta su Rai Uno, in prima serata, si è conclusa con la sconfitta dell'Italia per 3 a 1. Su Canale 5 è andato in onda il film cult Ghost, su Rai Due Francesca Fagnani nel suo Belve ha intervistato l'allenatore Antonio Conte, la cantante Ivana Spagna e la supermodella Eva Riccobono. Nunzia De Girolamo ad Avanti Popolo su Rai Tre ha ospitato Fabrizio Corona per il caso scommesse in Serie A. Ecco tutti i dati auditel della serata.

La sfida tra Inghilterra-Italia e Ghost

La partita Inghilterra – Italia trasmessa trasmessa su Rai Uno in prima serata ieri, martedì 17 ottobre 2023, ha intrattenuto 8.368.000 spettatori pari al 37.9% di share. Su Canale 5 il film Ghost – Fantasma con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg è stato seguito invece da 1.846.000 spettatori pari al 10.6% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Il programma di Francesca Fagnani, Belve, su Rai Due ieri sera è stato seguito da 1.036.000 spettatori pari al 6.1% di share. Avanti Popolo in onda su Rai Tre invece ha segnato 742.000 spettatori pari ad uno share del 4.3%. Su Italia Uno una nuova puntata de Le Iene è stata seguita da X spettatori pari ad uno share del %. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha intrattenuto 824.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.114.000 spettatori con uno share del 6.4% . Su Tv8 Pechino Express – La via delle Indie è stato visto da 590.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Nove il film L’amore bugiardo – Gone Girl ha registrato 252.000 spettatori con l’1.6% di share.