Inghilterra-Italia 0-0, risultato in diretta alle Qualificazioni Europei: fischio d’inizio a Wembley

La diretta di Inghilterra-Italia, partita valida per la fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024: 0-0 il risultato LIVE. La Nazionale Italiana guidata da Spalletti cerca l'impresa a Wembley per agganciare gli inglesi in vetta alla classifica del Girone C che al momento vede gli azzurri al secondo posto a pari punti con l'Ucraina che questa sera affronta Malta. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay.

Italia in campo con l'inedito tridente d'attacco Berardi-Scamacca-El Shaarawy con Barella, Cristante e Frattesi a centrocampo, mentre Southgate schiera Foden in attacco al posto dell'infortunato Saka.

0