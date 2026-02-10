Ascolti tv lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Taratata, i dati di Stefano De Martino e Gerry Scotti

Gli ascolti tv di lunedì 9 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 su Rai 1 e Taratata di Paolo Bonolis su Canale5. La sfida tra Stefano De Martino con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: tutti i dati auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 9 febbraio 2026, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Cuori 3, fiction ambientata nella Torino degli anni '60 con protagonisti Pilar Fogliati e Matteo Martari. Ha sfidato il primo appuntamento con Taratata, il nuovo show musicale di Paolo Bonolis andato in onda su Canale5 che ha visto la partecipazione di tanti artisti celebri del panorama musicale italiano. Vince in termini di ascolti tv x: la serie televisiva di Rai 1 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %, mentre il programma in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ha registrato x spettatori pari a uno share del %.

Vediamo i dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai 2 ieri sera è andata in onda una nuova gara delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026: al Mediolanum Forum di Assago è andata in scena la gara di pattinaggio rhytm dance che ha tenuto incollati al video x spettatori pari allo share di %. Su Rai 3 è andato in onda Lo Stato Delle Cose che ha registrato x spettatori pari allo share del %. Taken 3 L'ora della verità in onda su Italia1 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %. Quarta Repubblica su Rete4 ha ottenuto x spettatori pari a uno share del %. Bruno Barbieri 4 Hotel su Tv8 ha intrattenuto x spettatori pari a uno share del %, mentre Viva l'Italia sul NOVE ha segnato x spettatori pari a uno share del %. La Torre di Babele – Il nuovo mondo è oggi? su La7 ha intrattenuto x spettatori pari allo share del %.

C0me ormai da tradizione, nella fascia access prime time si sono sfidati i game show di successo Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Ieri sera il gioco dei pacchi di Stefano De Martino su Rai 1 ha tenuto incollati al video x spettatori pari a uno share del %, mentre il programma di Gerry Scotti su Canale5 ha segnato x spettatori pari a uno share del %.