Ascolti tv lunedì 5 giugno: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi 2023 e Blanca

Il palinsesto di lunedì 5 giugno 2023 ha offerto ai telespettatori intrattenimento, reality e fiction. Nel dettaglio su Rai 1 è andata in onda la seconda puntata di Blanca, la serie tv con Maria Chiara Giannetta, in onda con le repliche in attesa della seconda stagione. Su Canale5 invece la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2023 conclusasi con l'eliminazione di Fabio Ricci dei Jalisse e la proclamazione di Pamela Camassa eletta prima finalista. Ecco chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra la fiction di Rai Uno e l'Isola dei Famosi su Canale 5

Su Rai Uno la seconda puntata di Blanca ha totalizzato 2.688.000 spettatori pari al 15.2% di share. La Rai ha deciso di proporre per l'estate 2023 le repliche della fiction con Maria Chiara Giannetta in attesa della seconda parte che dovrebbe essere disponibile dalla prossima stagione televisiva, 2023/2024. Le riprese infatti sono già terminate. L'Isola dei Famosi ieri sera, lunedì 5 giugno, reality condotto da Ilary Blasi, ha intrattenuto 2.388.000 spettatori con uno share del 19.5%. La puntata ha visto l'eliminazione di Fabio Ricci dei Jalisse, meno preferito dal pubblico rispetto a Nathaly Caldonazzo, e la proclamazione di Pamela Camassa: è la prima finalista dell'edizione.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Su Rai 2 è andato in onda N.C.I.S. Los Angeles e ha totalizzato 952.000 spettatori (5% di share). Rai 3 con le inchieste di Report ha intrattenuto 1.661.000 spettatori con l’8.6% di share. L'incredibile Hulk su Italia1 è stato seguito da 1.127.000 spettatori (6.3% di share). Quarta Repubblica di Nicola Porro in onda ieri sera su Rete 4 ha registrato 949.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 Zlatan è stato visto da 429.000 telespettatori, share 2.4%, Yellowstone su La7 invece 268.000 spettatori e l’1.6% di share. Su Nove Giuseppe Giacobazzi in Io ci sarò ha registrato 560.000 telespettatori, share 3.3%.