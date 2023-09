Ascolti tv lunedì 4 settembre: chi ha vinto tra Il Giovane Montalbano e Benvenuti al Sud Gli ascolti tv della serata di lunedì 4 settembre 2023. Tutti i dati Auditel tra film, fiction e programmi di approfondimento trasmessi in prima serata sulle varie reti televisive.

A cura di Ilaria Costabile

Nella serata di lunedì 4 settembre, in attesa che arrivino le nuove proposte televisive sulle varie emittenti, largo spazio ancora alle repliche di film o fiction, che si affiancano a programmi di intrattenimento e approfondimento disponibili sulle varie reti. A seguito della raccolta dei dati Auditel, ecco chi ha vinto la consueta sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Il Giovane Montalbano e Benvenuti al Sud

Tra i prodotti che, sin dalla prima comparsa in tv, hanno riscosso un incredibile successo c'è la saga dedicata al Giovane Montalbano, interpretato da Michele Riondino, affiancato da Alessio Vassallo. La fiction, seppur in replica, è tornata su Rai1 e per gli appassionati delle vicende del commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri è stata l'occasione per rivedere gli episodi a cui sono più affezionati. La puntata di ieri ha catturato l'attenzione di 2.916.000 spettatori arrivando al 17.94% di share e vincendo, di fatto, gli ascolti della prima serata.

Su Canale 5, invece, è stato trasmesso uno dei film cult degli ultimi anni, ovvero Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Una delle commedie più amate dal pubblico, i cui incassi al botteghino sono memorabili. Si sono radunati davanti allo schermo per vederlo, infatti, 2.469.000 spettatori pari al 15.35% di share.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 10 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island e Il giovane Montalbano

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 gli Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera hanno interessato 1.838.000 spettatori registrando il 10.1% di share. Su Italia1 la replica de Le Iene Presentano Inside è stata la scelta di 887.000 spettatori con uno share del 7.05% . Su Rai3 introdotto da una presentazione di 15 minuti, il debutto stagionale di Presa Diretta ha registrato 966.000 spettatori arrivando ad uno share del 5.4%. Su Rete4 il ritorno di Quarta Repubblica è stato visto da 818.000 spettatori segnando il 6.22% di share. Su La7 Anna and the King ha incollato davanti allo schermo 330.000 spettatori con uno share del 2.17%. Su Tv8 What Women Want – Quello Che Le Donne Vogliono è stato la scelta di 238.000 spettatori con l’1.5% di share. Sul Nove Joker – Wild Card ha raccolto 325.000 spettatori con l’1.9%.