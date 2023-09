Ascolti tv lunedì 11 settembre: chi ha vinto tra il Grande Fratello e Il Giovane Montalbano Gli ascolti di lunedì 11 settembre: chi ha conquistato gli spettatori tra la prima puntata del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5, e la replica della fiction Il Giovane Montalbano.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di lunedì 11 settembre, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv, per una stagione televisiva ormai ripartita. Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, che ha visto l'ingresso in Casa dei primi 15 concorrenti, vip e persone comuni. Su Rai1 invece è stata trasmessa una replica della fiction Il Giovane Montalbano, con Michele Rondino.

Chi ha vinto tra Il Grande Fratello e Il Giovane Montalbano

Su Canale 5, nella serata di lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione Alfonso Signorini, affiancato da Rebecca Staffelli come inviata social e Cesara Buonamici in veste d oinionista. Sono entrati i primi 15 concorrenti, tra vip e persone comuni, pronti a mettersi alla prova. E sono iniziate anche le prime nomination che, però, decreteranno l'immune della prossima puntata. L'appuntamento è stato visto da 2.994.000 spettatori pari al 23.01% di share.

Su Rai1 invece è andata in onda, in replica, una puntata della fiction Il giovane Montalbano, un prodotto filmato da Andrea Camilleri e prequel de Il Commissario Montalbano. Il protagonista appunto è Salvo Montalbano in giovane età. Le sue vicende hanno appassionato 3.154.000 spettatori pari al 18.36% di share.

Leggi anche Ascolti tv martedì 5 settembre: chi ha vinto tra Il Giovane Montalbano e Benvenuti al Nord

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 Gunpowder Milkshake ha interessato 597.000 spettatori pari al 3.46% di share. Su Italia1 il film Lucy ha intrattenuto 1.250.000 spettatori (6.83%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 797.000 spettatori pari ad uno share del 4.28%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato circa 780.000 spettatori con il 5.67% di share. Su La7 In Viaggio con Barbero – Democrazia e Dittatura ha registrato 977.000 spettatori con uno share del 5.53%