Ascolti tv martedì 5 settembre: chi ha vinto tra Il Giovane Montalbano e Benvenuti al Nord

A cura di Gaia Martino

La serata di ieri, martedì 5 settembre, ha visto il debutto di Bianca Berlinguer su Rete4 con il suo programma – ex di Rai 3 – È sempre Cartabianca. Con Mauro Corona, sua storica spalla, in collegamento e tanti ospiti, la conduttrice televisiva ha catturato l'attenzione di oltre 1 milione di spettatori. Su Rai Uno è andata in onda la fiction Il Giovane Montalbano che continua a essere una garanzia per gli ascolti televisivi della rete. Su Canale 5 invece il film con Alessandro Siani e Claudio Bisio, Benvenuti al Nord, ha intrattenuto circa due milioni di spettatori. Ecco tutti i dati auditel della serata.

Il Giovane Montalbano e Benvenuti al Nord, chi ha vinto agli ascolti tv

Il Giovane Montalbano, la fiction con Michele Riondino in replica su Rai Uno con l'episodio 5 della seconda stagione, ha interessato ieri, martedì 5 settembre, 3.049.000 spettatori pari al 18.76%. Dati alti trattandosi di repliche: nel 2020 le stesse repliche registravano circa gli stessi numeri. Benvenuti al Nord, il film con Alessandro Siani e Claudio Bisio, "sequel" di Benvenuti al Sud, ha interessato ieri 2.097.000 spettatori pari al 13.55% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 il film Un Uomo Sopra la Legge ha interessato 997.000 spettatori pari al 6.05% di share. Su Italia 1 il film 47 Ronin ha intrattenuto 920.000 spettatori pari al 5.62% di share. Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video 609.000 spettatori pari ad uno share del 4.25%. Su Rete 4 la prima puntata di È Sempre Cartabianca ha totalizzato 1.208.000 spettatori con il 9.62% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha registrato 553.000 spettatori con uno share del 3.35%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ha segnato 665.000 spettatori con il 4.4%. Sul Nove Nemico Pubblico ha raccolto 275.000 spettatori con l’1.8%.