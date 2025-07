video suggerito

Ascolti TV lunedì 30 giugno: chi ha vinto tra la partita del Mondiale per Club Inter – Fluminense e Noos Ha vinto la partita Inter – Fluminense del Mondiale per Club in onda su Canale5 con il 24.6% di share. Il programma di Alberto Angela Noos – L’avventura della conoscenza proposto da Rai1 ha registrato il 12.8% di share. Tutti i dati Auditel di lunedì 30 giugno. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

17 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti TV di ieri sera, lunedì 30 giugno. In onda serie tv, film, eventi sportivi e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Noos – L'avventura della conoscenza, programma condotto da Alberto Angela. Su Canale5, la partita Inter – Fluminense valida per il Mondiale per Club. Vediamo tutti i dati Auditel di lunedì 30 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Noos e la partita del Mondiale per Club

Nella prima serata di ieri, lunedì 30 giugno, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Noos – L'avventura della conoscenza. Il programma di divulgazione scientifica condotto da Alberto Angela è stato seguito da 1.763.000 spettatori pari al 12.8% di share. Canale5 ha proposto la partita valida per il Mondiale per Club, Inter – Fluminense. I nerazzurri sono stati eliminati dopo l'esito di 0-2. L'evento sportivo è stato seguito da 3.953.000 spettatori con il 24.6% di share, attestandosi come il più visto della serata

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie tv Elsbeth con Carrie Preston che è stata seguita da 507.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 in onda Filorosso. La trasmissione di Manuela Moreno ha interessato 650.000 spettatori con il 4.9% di share. Italia1 ha proposto My Spy. Il film con Dave Bautista, Chloe Coleman, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley e Greg Bryk ha registrato 1.137.000 spettatori con il 7.4% di share. Rete4 ha lasciato spazio a Quarta Repubblica. La trasmissione di Nicola Porro ha interessato 745.000 spettatori con il 6.4% di share. TV8 ha trasmesso lo show comico In&Out – Niente di serio, che è stato seguito da 243.000 spettatori con l'1.7% di share. Su La7 in onda il programma di Corrado Formigli 100 minuti – Immortalità, l'eterna lotta contro il crimine organizzato, che è stato seguito da 587.000 spettatori e il 3.8% di share Sul Nove spazio alla musica di Renato Zero – Autoritratto, l'evento musicale è stato seguito da 400.000 spettatori con il 2.6% di share.