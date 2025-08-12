Ascolti TV lunedì 11 agosto: chi ha vinto tra Io sono Mia e Annalisa – Tutti in Arena

Ha vinto il concerto proposto da Canale5 Annalisa – Tutti in Arena con il 14.6% di share. Il film di Rai1 Io sono Mia con Serena Rossi al 13.4% di share. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, lunedì 11 agosto.

La prima serata di ieri, lunedì 11 agosto, ha offerto agli spettatori film, eventi musicali e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la replica del film Io sono Mia, in cui Serena Rossi interpreta la nota cantante e ne ripercorre il vissuto. Canale5 ha lasciato spazio al concerto Annalisa: tutti in Arena. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di lunedì 11 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Io sono Mia e Annalisa: tutti in Arena

Nella prima serata di ieri, lunedì 11 agosto, Rai1 ha trasmesso la replica di Io sono Mia. Il film con Serena Rossi, Maurizio Lastrico, Lucia Mascino, Dajana Roncione, Antonio Gerardi e Nina Torresi è stato seguito da 1.594.000 spettatori pari al 13.4% di share. La spunta Canale5 che ha trasmesso il concerto di Annalisa, tutti in Arena. L'evento è stato seguito da 1.606.000 spettatori con il 14.6% di share. Tra gli ospiti che sono intervenuti anche Elisa, Giorgia, Irama, Tananai, Ernia e Rose Villain.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Elsbeth, che ha registrato 553.000 spettatori pari al 4.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio all'approfondimento del programma Filorosso, che è stato seguito da 670.000 spettatori con il 6.5% di share. Italia1 ha proposto la serie Chicago P.D., che ha intrattenuto 996.000 spettatori con il 7.5% di share. Su Rete4 in onda Kursk. Il film con Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek e August Diehl ha registrato 506.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7, il film 50 volte il primo bacio ha interessato 456.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Tv8, l'intrattenimento di Gialappa Show che ha interessato 408.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove, Little Big Italy è stato seguito da 335.000 spettatori con il 2.6% di share.

Leggi anche Ascolti tv domenica 10 agosto: chi ha vinto tra Un amore come te e Imma Tataranni 2

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè è stato seguito da 2.327.000 spettatori con il 15.9% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata de La ruota della fortuna. Il programma con Gerry Scotti e Samira Lui si è attestato come il più visto dell'access prime time con 3.888.000 spettatori pari al 26.6% di share.