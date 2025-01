video suggerito

Ascolti tv giovedì 9 gennaio: chi ha vinto tra Un passo dal cielo 8 e Tolo Tolo Un passo dal cielo 8 ha vinto gli ascolti del 9 gennaio: 4.246.000 spettatori netti e uno share pari al 23.7%. Su Canale 5, il film di Checco Zalone fa 2.176.000 spettatori netti e 11.8% di share.

La prima serata di ieri, giovedì 9 gennaio, ha proposto una varietà di film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio di Un passo dal cielo 8, mentre su Canale 5 è andato in onda il film di Checco Zalone, Tolo Tolo. La sfida tra le due principali reti si è svolta all’insegna del cinema e della serialità italiana, con i dati Auditel che hanno decretato il vincitore della serata.

La sfida degli ascolti tv tra Un passo dal cielo 8 e Tolo Tolo

La prima parte della nuova stagione di Un passo dal cielo 8, con Manuela e Nathan che si sono interrogati sui loro sentimenti mentre sullo sfondo c'è l'ennesimo omicidio di una donna, ha realizzato su Rai1 ascolti per 4.246.000 spettatori netti e uno share pari al 23.7%. Su Canale 5, il film con Checco Zalone, Tolo Tolo è stato visto da 2.176.000 spettatori e uno share pari al 11.8%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le altre proposte delle reti generaliste. Su Rai2 è stato trasmesso il film La furia di un uomo: 996.000 spettatori netti e il 5.4% di share, mentre Rai3 ha offerto una nuova puntata del programma culturale Splendida Cornice: 943.000 spettatori netti e il 5.7% di share. Rete4 ha continuato con l’approfondimento politico-sociale di Dritto e Rovescio (1.011.000, 7%), e Italia1 ha proposto l’action movie Attacco al Potere 3 (1.114.000, 5.9%). Su La7 è andata in onda una nuova puntata di PiazzaPulita (914.000, 6.4%), mentre Tv8 ha riproposto la commedia romantica What Women Want. Infine, su Nove è stato trasmesso uno speciale del programma Chissà chi è condotto in prima serata da Amadeus: 435.000 spettatori netti per il 2.4%.

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Passando all'access prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e Striscia la Notizia ha tenuto incollati gli spettatori davanti alla tv. Su Rai1, il game show di Stefano De Martino ha visto una nuova concorrente mettersi alla prova, mentre su Canale 5, il tg satirico di Antonio Ricci ha continuato a intrattenere il pubblico con servizi e inchieste. Il game show di Rai1, però, agli ascolti non ha rivali: 6.247.000 spettatori netti e il 29.3% di share. Il tg satirico di Canale 5 segna 2.932.000 per il 13.8%. Otto e mezzo, in onda su La7, è visto da 1.741.000 spettatori e l’8.2% di share. 4 di sera su Rete4 realizza 941.000 netti per il 4.6% di share. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.282.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rai2 TG2 Post conquista 527.000 spettatori con il 2.5% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha conquistato 1.412.000 spettatori netti per il 6.7% di share. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 582.000 spettatori netti per il 2.8% di share. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ha raccolto 463.000 spettatori netti per il 2.2% di share.