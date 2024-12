video suggerito

Ascolti tv giovedì 5 dicembre: chi ha vinto tra Don Matteo, Endless Love e X Factor Gli ascolti tv di giovedì 5 dicembre 2024: chi ha vinto tra Don Matteo su Rai1, Endless Love su Canale 5 e la finale di X Factor su Tv8. La sfida dei Dati Auditel è stata vinta dalla prima rete del servizio pubblico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 5 dicembre 2024, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie tv. Su Rai 1 è andato in onda una nuova puntata di Don Matteo, su Canale 5 invece è tornato l'appuntamento con Endless Love, la soap opera turca mentre su Tv8 (in simulcast con Sky Uno) è andato in onda la finale di X Factor.

La sfida tra Rai1 con Don Matteo, Canale 5 con Endless Love e Tv8 con X Factor

La ficiton Don Matteo in onda su Rai1 ha conquistato 3.965.000 spettatori pari al 21.6% di share e ha vinto la serata dell'Auditel. Su Canale5 la dizi Endless Love ha conquistato 2.417.000 spettatori con uno share del 12.4%. Fa meglio la partita di calcio tra Lazio e Napoli su Italia 1: 2.790.000 spettatori netti per il 13.2% di share. Su Tv8, la finale di X Factor è stata vista da 867.000 spettatori netti per uno share pari al 4.5% (in attesa dei dati in simulcast con Sky Uno).

Gli ascolti tv sulle altre reti

Delitti in Famiglia, in onda su Rai2, ha intrattenuto 391.000 spettatori netti per il 2% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha raggiunto 806.000 spettatori netti e il 4.6% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha invece realizzato una media spettatori pari a 954.000 spettatori netti e il 6.5% di share. Su La7 PiazzaPulita ha raggiunto 858.000 spettatori netti e il 5.9% di share. Sul Nove Il Contadino Cerca Moglie ha radunato la bellezza di 379.000 spettatori netti per uno share pari all'1.9% di share.