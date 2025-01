Ascolti TV giovedì 30 gennaio: chi ha vinto tra Un passo dal cielo 8, Grande Fratello e Chissà chi è

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

La prima serata di ieri, giovedì 30 gennaio, ha offerto agli spettatori serie TV, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della serie TV Un passo dal cielo 8 con Giusy Buscemi e Marco Rossetti. Canale5 ha proposto il consueto appuntamento con il Grande fratello, reality condotto da Alfonso signorini. Sul Nove, Chissà chi è con Amadeus. Nell’access prime time, la sfida tra Affari Tuoi e Striscia la notizia.

La sfida degli ascolti TV tra Un passo dal cielo 8, Grande fratello e Chissà chi è

Nella prima serata di giovedì 30 gennaio, Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Un passo dal cielo 8, serie tv con Giusy Buscemi, Enrico Ianniello, Marco Rossetti, Serena Iansiti e Raz Degan (qui le anticipazioni della quinta puntata in onda il 6 febbraio). La puntata è stata seguita da 3.917.000 spettatori pari al 21.53% di share, attestandosi come programma più visto della serata. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande fratello, reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli. Bernardo Cherubini è stato eliminato, sei i concorrenti finiti in nomination. Il programma si è fermato a 1.978.000 telespettatori con il 15.28% di share. Sul Nove, Chissà chi è. Il programma di Amadeus in prima serata è stato seguito da 389.000 spettatori con il 2.14% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso gli episodi di The Rookie. che sono stati seguiti da 612.000 spettatori con il 2.89% di share e 512.000 spettatori con il 2.75% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Splendida cornice. Il programma condotto da Geppi Cucciari è stato seguito da 1.160.000 spettatori con il 6.85% di share. Italia1 ha proposto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Il film con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Tom Felton e Robbie Coltrane ha interessato 1.065.000 spettatori con il 6.07% di share. Rete 4 ha lasciato spazio all’approfondimento di Dritto e rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio ha interessato 951.000 spettatori con il 6.41% di share. Su TV8 la partita di Europa League Ajax – Galatasaray ha raccolto 450.000 spettatori con il 2.16% di share. Su La7 Piazzapulita di Corrado Formigli ha registrato 977.000 spettatori con il 6.61% di share.

Affari tuoi e Striscia la notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino, che è stato seguito da 6.357.000 spettatori con il 29.14% di share. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci è stato seguito da 2.791.000 spettatori con il 12.81% di share.