Grande Fratello, Bernardo Cherubini eliminato: sei concorrenti in nomination

A cura di Daniela Seclì

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio 2025, Bernardo Cherubini è stato eliminato. Ha perso la sfida al televoto contro Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi. Altri sei concorrenti sono finiti in nomination: Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma. Nel corso della puntata è stato concesso ampio spazio al triangolo tra Javier Martinez, Zeudi Di Palma e Helena Prestes.

Bernardo Cherubini eliminato: le percentuali del televoto

Nella puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio, Bernardo Cherubini è stato eliminato. Ha perso la sfida al televoto contro Amanda, Chiara, Eva, Helena e Ilaria. Le percentuali del televoto. Il pubblico è stato chiamato a rispondere alla domanda, chi vuoi salvare?

Helena Prestes 47,87%;

Amanda Lecciso 15,6%;

Chiara Cainelli 10,42%;

Ilaria Galassi 9,93%;

Eva Grimaldi 9,46%;

Bernardo Cherubini 6,72%.

Chi sono i concorrenti in nomination?

Nel corso della puntata, si sono tenute le nomination sia palesi che segrete. I concorrenti più votati sono stati: Emanuele Fiori, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Giglio e Zeudi Di Palma. Uno di loro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello lunedì 3 febbraio.

Cosa è successo nella puntata di giovedì 30 gennaio

La puntata del Grande Fratello di giovedì 30 gennaio si è aperta con un confronto tre Helena Prestes e gli abitanti della casa. Spazio anche al triangolo tra la modella, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Zeudi e Helena hanno avuto un confronto in studio. Sorpresa per Eva Grimaldi che finalmente ha avuto modo di riabbracciare la moglie Imma Battaglia e i suoi amatissimi nipoti. Spazio poi all’eliminazione di Bernardo Cherubini e alle nuove nomination. La prossima puntata del Grande Fratello andrà in onda lunedì 3 febbraio.