Ascolti tv giovedì 27 aprile: chi ha vinto tra Un passo dal cielo 7 e la partita di Coppa Italia Un passo dal Cielo 7 rimonta in termini di ascolti tv: la fiction di Rai Uno risale con 4 mln di spettatori e il 22.4 % di share, e sorpassa il match di Coppa Italia su Canale 5 che si ferma a 15.4 %. Tutti i dati auditel di giovedì 27 aprile.

A cura di Gaia Martino

La serata di giovedì 27 aprile 2023 ha visto i telespettatori divisi tra Un passo dal Cielo 7, la fiction su Rai Uno con Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi e Marco Rossetti, e la partita di Coppa Italia, Fiorentina-Cremonese conclusasi con il passaggio in finale dei viola, trasmessa su Canale5. Breve distacco in termini di ascolti tv tra le due reti televisive di punta: la serie tv di Rai1 del giovedì sera vince in termini di dati auditel con oltre 4 milioni di spettatori. Ecco tutti i dati della serata.

Un Passo dal Cielo 7 risale a 22.4 % e batte la Coppa Italia

La fiction in onda su Rai Uno giovedì 27 aprile, Un passo dal cielo 7, ha conquistato 4.061.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia Fiorentina-Cremonese ha incollato davanti al video 3.085.000 spettatori con uno share del 15.4%. Rai Due con On Air è stato scelto da 873.000 spettatori pari al 4.7 % di share, mentre su Italia Uno Back To School ha interessato 945 mila spettatori con il 6.2 % di share. Su Rai3 il ritorno di Indovina Chi Viene a Cena è stato seguito da 766.000 spettatori con il 3.9% , su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 989.000 spettatori pari al 6.9%. Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 734.000 spettatori con il 5.1%. Tv8 con 4 Hotel ha segnato 409.000 spettatori (2.4% di share). Su Sky Uno l'ottava puntata di Pechino Express che ha visto l'uscita di scena delle Attiviste è stata seguita da 400.000 spettatori pari al 2.1% di share.

Record per Affari Tuoi di Amadeus

Nella fascia access prime time Affari Tuoi di Amadeus ha segnato un record di ascolti superando i numeri della partita di Coppa Italia in prima serata su Canale5: ha intrattenuto 4.811.000 spettatori con il 23.1% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia ha raccolto al video 3.473.000 spettatori pari al 17.8%.