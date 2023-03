Un passo dal cielo 7: trama, cast e nuovi personaggi della fiction con Marco Rossetti e Giusy Buscemi Da giovedì 30 marzo, in onda su Rai1 la fiction Un passo dal cielo 7. Nel cast della settima stagione, diverse new entry tra cui Giorgio Marchesi e Marco Rossetti, rispettivamente nei ruoli di Luciano Paron e Nathan. Tutto quello che c’è da sapere sulla serie in otto puntate.

A cura di Daniela Seclì

Un passo dal cielo 7, Marco Rossetti e Giusy Buscemi

Da giovedì 30 marzo, in onda su Rai1 Un passo dal cielo 7. Vincenzo Nappi, interpretato da Enrico Ianniello, sarà impegnato in nuove indagini, nell'incantevole scenario delle Dolomiti e delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Nel cast, la new entry Giorgio Marchesi nei panni di Luciano Paron e Marco Rossetti, nel ruolo di Nathan. Ci sarà anche Giusy Buscemi, nel ruolo di Manuela Nappi. Guest star della prima puntata, Joe Bastianich. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla serie in otto puntate.

Le anticipazioni della prima puntata del 30 marzo 2023

Il primo episodio di Un passo dal cielo 7, in onda giovedì 30 marzo, si intitola L'uomo degli orsi. A seguito della morte dell'amica Roberta, Manuela torna a San Vito. Intende scoprire cosa sia successo. Così, si ritrova coinvolta in un'indagine con il fratello Vincenzo. Il destino porterà la sua strada a incrociarsi con quella di Nathan, un uomo che vive nella foresta. Manuela si imbatterà anche in Luciano Paron, un allevatore rispettato e temuto nella valle. Carolina riceve una proposta professionale da Joe Bastianich.

La trama di Un passo dal cielo 7

La trama di Un passo dal cielo 7 racconta le molteplici sfumature dell'incontro tra femminile e maschile. Vincenzo condurrà le indagini con la sorella Manuela, esibendo due stili molto diversi l'uno dall'altra. Se Vincenzo, infatti, sarà sempre più inflessibile, Manuela farà leva sull'empatia e sulla sua capacità di notare dei dettagli che spesso agli altri sfuggono. Attraverso lo sguardo di Manuela, gli spettatori conosceranno i nuovi personaggi come Nathan e Luciano Paron.

I nuovi personaggi della settima stagione della fiction

Le new entry di Un passo dal cielo 7

Tra i nuovi personaggi di Un passo dal cielo 7, c'è Manuela Nappi interpretata da Giusy Buscemi, una poliziotta esperta in prossemica e tecniche di interrogatorio. Poi, c'è Nathan, interpretato da Marco Rossetti, noto come l'uomo degli orsi perché si racconta che sia stata un'orsa a prendersi cura di lui, prima che due antropologi lo adottassero. Luciano Paron, interpretato da Giorgio Marchesi, ha l'aria di un cowboy, ma è l’uomo più ricco e potente della valle. È sua, la più grande mandria di bovini del Veneto. Gregorio Masiero, interpretato da Leonardo Pazzagli, è un artista che scolpisce il legno, che da qualche mese lotta con il grande dolore per la perdita della moglie Roberta. Mirko Sartor è interpretato da Alessandro Bedetti, ha 17 anni e vive con la madre Adele Sartor, interpretata da Giulia Vecchio, presso la comunità per il recupero di ragazze minori con precedenti penali gestita dalla stessa Adele. Hans Christian, interpretato da Davide Tucci, arriva in valle perché lavora con Joe Bastianich. Sembra l'uomo perfetto, sportivo, empatico. Si avvicinerà alla compagna di Vincenzo. Infine, Lisa Fabricetti, interpretata da Francesca Masini, ha 16 anni ed è la figlia di Huber.

Il cast di Un passo dal cielo con Enrico Ianniello

Il cast di Un passo dal cielo 7

Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi;

Enrico Ianniello interpreta Vincenzo Nappi;

Giorgio Marchesi interpreta Luciano Paron;

Marco Rossetti interpreta Nathan;

Serena Iansiti interpreta Carolina Volpi;

Gianmarco Pozzoli interpreta Huber Fabbricetti;

Leonardo Pazzagli interpreta Gregorio Masiero; Giulia Vecchio interpreta Adele Sartor; Rocío Muñoz Morales interpreta Eva Fernández; Alessandro Bedetti interpreta Mirko Sartor; Davide Tucci interpreta Hans Christian; Francesca Masini interpreta Lisa Fabricetti.

La location tra le Dolomiti dove è stata girata la fiction

La location di Un passo dal cielo 7

La serie Un passo dal cielo, da sempre incanta gli spettatori con un panorama mozzafiato. La settima stagione è stata girata nella splendida cornice delle Dolomiti. Il pubblico potrà vedere degli scorci delle incantevoli Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, Patrimonio dell'Umanità.

Quante puntate sono e come vederle in replica e in streaming su Raiplay

Un passo dal cielo 7 è una serie composta da 8 puntate. È possibile assistere agli episodi in diretta su Rai1 o in streaming e in replica su RaiPlay. Nel momento in cui scriviamo, la programmazione risulta essere la seguente: