Ascolti tv domenica 4 agosto: chi ha vinto tra Mina Settembre, Segreti di Famiglia e le Olimpiadi 2024 Tutti i dati Auditel di domenica 4 agosto. Mina Settembre in onda su Rai1 è stato visto da 1.353.000 spettatori con uno share del 10.2%, la soap turca I Segreti di Famiglia su Canale 5 ha totalizzato 1.326.000 spettatori con il 10.3%.. Le Olimpiadi di Parigi 2024 trasmesse su Rai2 hanno conquistato la serata con 4.699.000 spettatori pari al 29.3% Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, domenica 4 agosto 2024, ha offerto ai telespettatori film, tanto sport, programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 è andata in onda una replica della serie con Mina Settembre, mentre su Canale 5 spazio alla soap turca Segreti di Famiglia. Rai 2 si è dedicata alle Olimpiadi di Parigi 2024: ieri è andata in onda un'altra giornata di gare che ha visto l'Italia vincere un oro nel doppio femminile di tennis con Sara Errani e Jasmine Paolini. Argento per la squadra maschile di fioretto e per Gregorio Paltrinieri nei 1500m stile libero. Tutti i dati Auditel di ieri, domenica 4 agosto.

La sfida tra Rai1 con Mina Settembre e Canale 5 con Segreti di Famiglia

Nella serata di ieri, domenica 4 agosto, su Rai1 è andata in onda una replica della serie Mina Settembre con Serena Rossi. La puntata è stata vista da 1.353.000 spettatori con uno share del 10.2%. Su Canale 5 spazio invece alla soap turca Segreti di Famiglia, che con i suoi episodi ha conquistato 1.326.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai2 ancora gare delle Olimpiadi di Parigi 2024: in serata è stata trasmessa la finale dei 100 metri di Atletica Leggera, che ha visto Marcell Jacobs contendersi la medaglia con altri sette atleti. L'Azzurro si è qualificato al quinto posto per pochi decimi dal terzo, perdendo il primato conquistato durante le Olimpiadi di Tokyo 2020. L'appuntamento sportivo è stato visto da 4.699.000 spettatori pari al 29.3%, mentre la partita di pallavolo Italia-Stati Uniti, in onda in contemporanea, è stata vista da 2.006.000 appassionati pari al 16%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti. Su Rai3, il programma di informazione Report ha conquistato spettatori 609.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 La battaglia di Hacksaw Ridge ha totalizzato 414.000 spettatori (3.5%). Su La7 il classico Un marito per Cinzia raggiunge 405.000 spettatori e il 2.9%, mentre su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 324.000 spettatori con il 2.4%. Sul Nove Little Big Italy raduna 207.000 spettatori con l’1.6%.