Ascolti TV domenica 29 giugno: chi ha vinto tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere Chi ha vinto tra la replica della serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2 trasmessa da Rai1 e il concerto Torino is fantastic condotto da Gerry Scotti e Noemi su Canale5. Su Rai2, lo show Facci ridere con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Tutti i dati Auditel di domenica 29 giugno.

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti TV di ieri sera, domenica 29 giugno. In onda serie tv, eventi musicali e sportivi, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore 2. Su Rai2, lo show Facci ridere con Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Su Canale5, l'evento musicale Torino is fantastic. Vediamo tutti i dati Auditel di domenica 29 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Imma Tataranni 2, Torino is fantastic e Facci ridere

Nella prima serata di ieri, domenica 29 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore, serie tv con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e Alessio Lapice. Su Canale5 spazio alla musica di Torino is fantastic, concerto della Festa di San Giovanni condotto da Gerry Scotti e Noemi. Rai2 ha trasmesso Facci ridere, nuovo programma comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso il programma Report di Sigfrido Ranucci. Italia1 ha lasciato spazio al Mondiale per Club 2025. Su Rete4, l'approfondimento di Freedom oltre il confine, programma condotto da Roberto Giacobbo. Su Tv8, in onda lo show comico In&Out Niente Di Serio. Su La7 il programma di Corrado Formigli 100 minuti – Immortalità, l'eterna lotta contro il crimine organizzato. Sul Nove serata musicale con Renato Zero – Autoritratto.