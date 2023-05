Ascolti tv domenica 28 maggio: chi ha vinto tra Ma cosa ci dice il cervello e Sorelle per sempre Gli ascolti tv di domenica 28 maggio: ecco chi ha vinto tra Canale 5 con Ma cosa ci dice il cervello e Sorelle per sempre, in onda su Rai Uno. Su Rai3 2,8 milioni di spettatori per l’ultima di Che Tempo Che Fa di Fazio.

A cura di Gaia Martino

La serata di ieri, domenica 28 maggio 2023, il palinsesto della tv generalista ha offerto al pubblico intrattenimento, film e informazione. È andata in scena ieri sera l'ultima puntata di Che Tempo Che Fa: Fabio Fazio e Luciana Litizzetto hanno salutato il pubblico Rai che li ha seguiti per oltre 20 anni prima di trasferirsi al Nove. Ecco tutti i dati auditel.

I dati auditel di domenica 28 maggio

Nella serata di ieri, domenica 28 maggio 2023, su Rai 1 Sorelle per sempre ha conquistato 2.193.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale5 Ma cosa ci dice il cervello ha raccolto 2.124.000 spettatori con uno share del 12.1%. La finale del campionato di rugby Rovigo-Padova su Rai2 è stata seguita da 409.000 spettatori (2.3%). Su Italia1 Oblivion è scelto da 783.000 spettatori pari al 4.7%. Vince la serata in termini di ascolti tv Che Tempo Che Fa, in onda su Rai3 dalle 20, che ha incollato davanti al video 2.772000 spettatori pari al 15.4%. Su Rete4 Le ali della libertà ha totalizzato 712.000 spettatori (pari al 4.7%) Su La7 In Onda ha registrato 426.000 spettatori pari al 2.3%. Su Tv8 GialappaShow ha segnato 858.000 spettatori pari al 4.9%. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 294.000 spettatori (1.6%).

In 2.8 milioni per l'ultima di Fazio

L’ultima puntata di Che Tempo Che Fa è stata seguita da 2.772000 spettatori pari al 15.4%, mentre il tradizionale e ultimo Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha segnato 2.134.000 spettatori pari al 16.8%. La puntata ha visto numerosi ospiti tra cui Anthony Hopkins, Aurelio De Laurentiis, Marco Mengoni con Elodie, poi i saluti commossi dei protagonisti del programma, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto che con un discorso e una lettera hanno ringraziato il pubblico Rai che li ha accompagnati e seguiti in questo lungo percorso, giunto ai titoli di coda.