Ascolti tv domenica 1 settembre 2024: chi ha vinto tra L'Isola delle Rose e La rosa della vendetta Gli ascolti tv di domenica 1 settembre 2024: chi ha vinto in termini di dati auditel tra L'incredibile storia dell'Isola delle Rose andato in onda su Rai 1 e La rosa della vendetta su Canale 5.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di domenica 1 settembre 2024 ha offerto ai telespettatori film, programmi di intrattenimento, trasmissioni di informazione e approfondimento e serie televisive di successo. Su Canale 5 è tornata in onda la soap opera turca La rosa della vendetta con nuovi episodi, su Rai 1 invece è andato in onda il film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose. Rai 2 ha trasmesso le Paralimpiadi di Parigi 2024: ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con L'incredibile storia dell'Isola delle Rosa e Canale5 con La rosa della vendetta

Il film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose di Sydney Sibilia andato in onda su Rai 1 ieri sera, domenica 1 settembre 2024, è stato seguito da 1.292.000 telespettatori per uno share del 9.58%. Vince in termini di ascolti tv Canale 5 che ha trasmesso le nuove puntate de La rosa della vendetta: la soap opera turca tornata in onda in prima visione ha registrato, invece, 1.918.000 telespettatori pari ad uno share del 14.06%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco le proposte delle altre reti generaliste e i dati auditel registrati. Su Rai 2 sono andate in onda le Paralimpiadi Parigi 2024 e hanno registrato 856.000 spettatori pari ad uno share del 5.57%. Presa diretta su Rai 3 ha intrattenuto 838.000 spettatori pari ad uno share del 5.82%. Tilt – Tieni il tempo su Italia 1 ha intrattenuto 616.000 telespettatori pari allo share del 5.49%. Zona Bianca in onda su Rete 4 ha segnato 721.000 telespettatori pari ad uno share del 6.28%. MotoMondiale GP Aragon MotoGP in onda su Tv8 ha intrattenuto 692.000 telespettatori, share 4.58%. Little Big Italy in onda sul NOVE ha segnato 447.000 telespettatori, share 3.20%. L'Uomo della Pioggia su La7 ha segnato 509.000 telespettatori pari allo share del 3.86%