Ascolti TV domenica 1 giugno: chi ha vinto tra Makari, La notte nel cuore e Audiscion Ha vinto la fiction turca La notte nel cuore trasmessa da Canale5 con il 15.7% di share. La replica della serie Makari 3 proposta da Rai1 si è fermata al 12.4% di share. Audiscion programma di Rai2 al 3%. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di domenica 1 giugno.

A cura di Daniela Seclì

Gli ascolti della prima serata di ieri, domenica 1 giugno. In onda serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la replica della serie Makari con Claudio Gioè. Su Canale5, la serie La notte nel cuore. Italia1 ha proposto Sarabanda Celebrity con Enrico Papi. Su Rai2, in onda Audiscion con Elisabetta Gregoraci, Gigi e Ross. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo tutti i dati Auditel di domenica 1 giugno.

La sfida degli ascolti TV tra Makari, La notte nel cuore e Audiscion

Nella prima serata di ieri, domenica 1 giugno, Rai1 ha trasmesso la replica di Makari 3. La serie con Claudio Gioè; Domenico Centamore; Ester Pantano; Antonella Attili e Filippo Luna si è fermata a 1.740.000 spettatori pari al 12.4% di share. Ha vinto Canale5 che ha proposto La notte nel cuore. La fiction turca con Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar e Burak Tozkoparan è stata seguita da 2.037.000 spettatori con il 15.7% di share. Rai2 ha trasmesso Audiscion. Il programma dedicato alla comicità, condotto da Elisabetta Gregoraci e Gigi e Ross, ha interessato 451.000 spettatori con il 3% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai3 in onda Report. Il programma di Sigfrido Ranucci è stato seguito da 1.095.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Italia1, Sarabanda Celebrity. Il programma condotto da Enrico Papi è stato seguito da 1.055.000 spettatori con l’8.1% di share. Rete4 ha proposto Zona bianca. La trasmissione di Giuseppe Brindisi ha interessato 785.000 spettatori con il 6.7% di share. Sul Nove, Little Big Italy – Hollywood di Francesco Panella ha interessato 377.000 spettatori con il 2.5% di share. Su La7 spazio alla trasmissione In altre parole che ha registrato 780.000 spettatori con il 5.3% di share.

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Michele dalla Puglia. La puntata è stata seguita da 4.568.000 spettatori con il 30.1% di share. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint, che ha registrato 1.828.000 spettatori pari al 12% di share.