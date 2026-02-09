Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, Affari tuoi batte La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e il programma di Canale5 Chi vuol essere milionario? – Il torneo. Sul Nove, Che tempo che fa di Fabio Fazio. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel di ieri domenica 8 febbraio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri, domenica 8 febbraio. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Cuori 3 con Pilar Fogliati. Su Canale5 spazio al programma Chi vuol essere milionario? – Il torneo condotto da Gerry Scotti. Su Rai2 in onda le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Sul Nove, Che tempo che fa. In access prime time, la consueta sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri domenica 8 febbraio.

La sfida degli ascolti TV tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario? – Il torneo e le Olimpiadi Invernali. Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata della terza stagione di Cuori. La fiction con Pilar Fogliati e Matteo Martari è stata seguita da 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share. Dunque, ha registrato un dato superiore a Canale5 che con il programma Chi vuol essere milionario? – Il torneo, condotto da Gerry Scotti, si è fermato a 1.876.000 spettatori con il 14.5% di share. Ottimi, invece, i dati delle gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 trasmesse da Rai2: 3.111.000 spettatori con il 15.8% di share.

Affari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata del programma dei pacchi che è stata seguita da 4.493.000 spettatori con il 21.8% di share. Ha giocato Rossella dalla Campania. Canale5 perde contro Affari tuoi. Il consueto appuntamento con La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, è stato seguito da 4.261.000 spettatori pari al 20.7%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai3 ha proposto Report di Sigfrido Ranucci, che ha raccolto 1.146.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rete4 in onda Fuori dal coro. Il programma condotto da Mario Giordano ha interessato 688.000 spettatori con il 5.3% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Le Iene Show, il programma è stato seguito da 1.320.000 spettatori con l’8.7% di share. Sul Nove, Che tempo che fa. Tra gli ospiti del programma di Fabio Fazio anche Luca Argentero e Giulia Michelini. È stato seguito da 1.307.000 spettatori con il 6.9% di share. La rubrica Il Tavolo ha interessato 736.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Tv8, in onda Django Unchained. Il film ha registrato 156.000 spettatori con l’1% di share.