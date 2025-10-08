Ascolti tv 7 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, i dati di Buongiorno Mamma 3

Continua la sfida nell’Access Prime Time. Ha vinto La ruota della fortuna di Gerry Scotti, che ha battuto la concorrenza di De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi registrando più di 5 milioni di telespettatori e il 25.2% di share. In prima serata su Canale 5 in onda l’ultima puntata di Buongiorno Mamma 3. Tutti i dati Auditel del 7 ottobre.

Gli ascolti TV di martedì 7 ottobre. Continua la sfida nell'Access Prime Time tra Stefano De Martino su Rai 1 con Affari Tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna su Canale 5, che ha vinto anche ieri sera. La prima serata di Mediaset si accende invece con l'ultima puntata di Buongiorno Mamma 3, la fiction che vede protagonisti Raoul Bova e Beatrice Arnera. Tutti i dati Auditel del 7 ottobre.

La consueta sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti prosegue, dopo che nelle ultime serate il testa a testa è stato più serrato che mai. Ieri sera, nel programma dei pacchi ha giocato Francesca dalla Sicilia, che ha accettato 60mila euro per poi scoprire di averne 200mila nel suo pacco. L'appuntamento di Affari Tuoi è stato seguito da 4.945.000 spettatori (23.5%) dalle 20:47 alle 21:46. Su Canale 5, invece, proseguono i giochi de La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.287.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:51 alle 21:52, battendo ancora una volta il diretto avversario.

La prima serata di Canale 5 ha visto invece la messa in onda dell'ultima puntata di Buongiorno Mamma 3. La fiction con Raoul Bova e Beatrice Arnera è giunta al finale di stagione, lasciando gli spettatori più affezionati sconvolti dalla morte del personaggio di Anna, spiegata a Fanpage.it dalla sceneggiatrice. La puntata ha collezionato 2.375.000 spettatori con uno share del 16.2%. Rai 1 ha lasciato spazio a Il Commissario Montalbano, che ha tenuto incollati davanti allo schermo 3.099.000 spettatori pari al 20.3% di share, vincendo la serata degli ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il programma Freeze con Estefania Bernal, Antonella Elia, Peppe Iodice, Nathan Kiboba e Francesco Paolantoni, che è stato seguito da 527.000 spettatori pari al 3.5%. Rai3 ha lasciato spazio a Di uomini e cani. Il film ha interessato 252.000 spettatori (1.3%). Su Italia1, in onda Retribution che ha registrato 1.408.000 spettatori con il 7.9%. Rete4 ha proposto È sempre Cartabianca. La trasmissione è stata seguita da 607.000 spettatori (4.8%). Su La7, DiMartedì ha interessato 1.498.000 spettatori e il 9.8%. Sul Nove, Corpi da reato ha registrato 337.000 spettatori con il 2.1%. Su Tv8, la replica di X Factor è stato seguita da 875.000 spettatori (5.9%).