Ascolti tv 3 febbraio: chi ha vinto tra L’Invisibile La cattura di Matteo Messina Denaro e Io sono Farah

Gli ascolti tv di martedì 3 febbraio 2026. Chi ha vinto tra Rai 1 con L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro e Canale5 con Io sono Farah. La sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna: tutti i dati Auditel della serata.

Il palinsesto televisivo di martedì 3 febbraio 2026 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, e approfondimento. Ieri sera, in prima serata su Rai 1 è andata in onda la prima puntata della fiction L'Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro, che ruota attorno all'arresto del boss mafioso, morto nel 2023 pochi mesi dopo la detenzione. Canale5 ha offerto ai suoi telespettatori la soap opera turca, Io sono Farah. Vince in termini di ascolti Rai1: la serie tv con Lino Guanciale e Levante, in onda sul primo canale Rai, ha intrattenuto 4.016.000 spettatori pari al 23.7% di share. La soap turca in onda sulla rete ammiraglia Mediaset ha conquistato 1.820.000 spettatori con uno share del 12.3%.

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Boss in Incognito in onda su Rai2 ha registrato 749.000 spettatori pari al 4.8% di share. FarWest su Rai3 ha segnato 547.000 spettatori pari a uno share del 3.7 %. Le Iene Presentano Inside – Il verdetto su Italia1 ha intrattenuto 1.082.000 spettatori pari a uno share dell'8.5%, mentre È sempre Cartabianca su Rete4 ha raggiunto 474mila spettatori pari a uno share del 3.7 %. Bohemian Rhapsody su Tv8 ha segnato 526.000 spettatori pari allo share del 3.2%, e Cash or Trash sul NOVE ha registrato 586.000 spettatori con il 3.4% di share. Di Martedì su La7 ha raggiunto 1.357.000 spettatori e l’8.5% di share.

La sfida dell'access prime time: Stefano De Martino batte Gerry Scotti

Come ogni sera, nella fascia dell'access prime time si sono sfidati Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i game show di Stefano De Martino e Gerry Scotti che raccolgono davanti al piccolo schermo milioni di spettatori. Ieri sera il gioco dei pacchi su Rai 1 ha totalizzato 5.413.000 spettatori pari al 25.7 % di share. Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna hanno intrattenuto 4.944.000 spettatori pari al 23.5% di share.